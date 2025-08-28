لطلاب المتوسط والثانوي.. لائحة جديدة للانضباط المدرسي تشمل خصم درجات السلوك

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المدارس والحد من ظاهرة الهروب من الحصص الدراسية؛ فقد أعلنت وزارة التعليم عن تطبيق إجراء جديد يلزم بخصم درجات السلوك للطلاب المخالفين الذين يتعمدون التغيب عن الحصص، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الانضباط السلوكي والتربوي وضمان التزام الطلاب بالحضور الكامل للحصص الدراسية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتحقيق بيئة أكثر التزامًا داخل المدارس.

استخدام درجات السلوك لتعزيز الانضباط المدرسي

أشارت وزارة التعليم إلى أن الطالب الذي يتجاوز سلوكيًا من المستوى الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يخصم منه درجتين من درجات السلوك الإيجابي، كما أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي كجزء من سلسلة السياسات التربوية والإصلاحية المصممة لتوجيه سلوك الطالب بطريقة إيجابية مع توفير فرص عملية لاستعادة الدرجات المخصومة من خلال برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الطالب.

كذلك فقد شددت الوزارة على أن الهدف من هذه الآليات لا يقتصر على العقاب فقط؛ بل يسعى إلى تعزيز التربية الذاتية لدى الطالب وتقويم سلوكه بما يساعد في تكوين شخصية متوازنة قادرة على الالتزام والانضباط داخل المدرسة وخارجها مع الحفاظ على حقوق الطالب في التعلم والنمو الاجتماعي والسلوكي.

خطة شاملة لمتابعة الطلاب متعددي المخالفات

أوضحت وزارة التعليم أن المخالفات السلوكية من الدرجة الثانية تشمل عدة سلوكيات تؤثر على انتظام العملية التعليمية مثل:

التغيب عن الحصة الدراسية أو الهروب منها. الدخول أو الخروج من الفصل دون إذن. التسلل إلى فصول أخرى بدون استئذان. إثارة الفوضى داخل الفصل أو المدرسة أو وسائل النقل المدرسي

كما أشارت الوزارة إلى أن الخطوة الأولى للتعامل مع هذه المشكلات تتمثل في:

إحالة الطالب إلى إدارة المدرسة لمناقشة السلوك. التشاور مع ولي أمره حول المشكلة والإجراءات العلاجية المقترحة. أخذ تعهد كتابي من الطالب بعدم تكرار المخالفة. ثم يتم تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته وتقديم الرأي التربوي المناسب.

أما الإجراء الثاني فيشمل ما سبق مع دعوة ولي الأمر لحضور اجتماع رسمي مع إدارة المدرسة لمناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي وعلاجي شامل لمعالجة المشكلة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطالب بشكل دقيق من قبل الموجه الطلابي مع رفع تقارير دورية عن التغيرات السلوكية لضمان تطور إيجابي مستمر.