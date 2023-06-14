لسلامة الحجاج… تهيئة وصيانة طرق “المدينة المنورة”

كشفت “واس” الصحفية السعودية أن منظومة النقل عملت على تطوير وتحسين طرق النقل البري، وتقديم الخدمات والسلامة لكافة الحجاج بالتعاون مع شركة الخدمات اللوجستية.

فقد أطلقت تقنية “الاهتزازات التحذيرية” على الطرق، وهي تعد من التقنيات المهمة لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث أنها عبارة عن مطبات منخفضة عن سطح الأسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، يتم تنفيذها على أكتاف الطرق عن طريق استخدام سيارات حديثة مزودة بعدد من التقنيات المخصصة بإنشاء المطبات.

حيث تعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في الوطن العربي التي قامت بتنفيذ تلك التقنية الحديثة المتطورة على شبكة الطرق البرية الخاصة بها، حيث تكمن فائدة تلك التقنية أنها تعمل على تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس في أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

كما جرى أيضاً تنفيذ بعض أعمال الصيانة والسلامة على شبكة طرق المدينة المنورة التي يتجاوز أطوالها 6000 كم، منها أكثر من 1000 كم تخدم ضيوف الرحمن بشكل مباشر.

كما جرى تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطرق المؤدية للمدينة، ومنها إصلاح الطبقة الأسفلتية بطول 405 كم، وتنفيذ الدهانات على الطرق بطول 514 كم، إضافة إلى إصلاح فواصل التمدد بطول 5020 متر، إضافة لتنفيذ أعمال السياج على الطرق بطول 38000.

حيث تمتلك المملكة العربية السعودية شبكة طرق ضخمة تعد من خلالها الأولى عالميا في مؤشر الترابط وفق البنك الدولي، حيث أسهمت هذه الشبكة في ربط المشاعر المقدسة بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.