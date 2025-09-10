لراحة المسافرين.. “نيو سبيس” تطور خدمات جديدة لدعم الإتصالات في رحلات الطيران

تعكف إدارة مجموعة نيو للفضاء (NSG) -الشركة الوطنية الرائدة في خدمات الفضاء وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)- على دعم وتعزيز قدرتها في مجالي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصال أثناء الرحلات الجوية لخدمة الأسواق العالمية، والعمل على توفير وتلبية الطلب المتزايد في المملكة على الاتصالات الرقمية المتقدمة بالشكل الذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك أثناء الإحتفال باستحواذها اليوم، على شركة Display Interactive (DI) المختصة في مجال الترفيه وخدمات الاتصال على متن الطائرات، حيث يدعم هذا الاستحواذ مكانة المجموعة في قطاع الطيران مزودًا رائدًا للحلول المتكاملة المتعددة المدارات، والمدعومة بإدارة ذكية للنطاق الترددي وتغطية عالمية واسعة.

كما ستعمل المجموعة عبر الجمع بين أحدث تقنيات الأقمار الصناعية والحلول الرقمية على توفير خدمات اتصال أسرع وأكثر موثوقية أثناء الطيران، مما يساعد في تحسين تجربة المسافرين، وتمكين شركات الطيران من تطوير عملياتها التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للخدمات.

ويمكن القول أن هذا التعاون بين مجموعة نيو للفضاء وشركة DI إنطلق في عام 2023 لدعم تطوير المنتجات والحلول، وتطوّر هذا التعاون في مايو 2024 مع إطلاق نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية Skywaves، ويُمثّل هذا الاستحواذ المرحلة التالية في مسيرة الشراكة بين الشركتين، بما يدعم تطوير خدمات الاتصال على متن الطائرات.

وسوف تستطيع المجموعة بعد إنضمام محفظة التقنيات المتقدمة لشركة DI، تقديم حلًا موحدًا ومتكاملًا لخدمات الاتصال على متن الطائرات، يجمع الإدارة الذكية لحركة البيانات باستخدام منصة Skywaves وتقديم تجربة رقمية سلسة للمسافرين عبر منصة المستخدم النهائي SkyFly، وبدعم من شبكةSES Open Orbits، يعمل نظام المجموعة على توجيه حركة البيانات بذكاء عبر العديد من مزوّدي الأقمار الصناعية، بما يضمن اتصالًا غير منقطع وعالي السرعة لشركات الطيران والمسافرين حول العالم.

ويعمل هذا النهج الشامل على توفير مسارًا أسرع وأكثر كفاءة لتقديم خدمات الاتصال المتطورة أثناء الرحلات الجوية، وتتعاون المجموعة مع نخبة من شركاء القطاع؛ لتسهيل دمج هذه الخدمات عبر أساطيل شركات الطيران.

و أكَّد الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء مارتين بلانكين -في تصريح لوكالة الأنباء السعودية-، أن خدمات الاتصال على متن الطائرات تشهد نموًا متسارعًا، ولضمان القدرة التنافسية في هذا القطاع، لابد من التركيز بشكل أكبر على دعم متطلبات العملاء، ومواصلة الابتكار، وتعزيز قابلية التكيف، ويُسهم الاستحواذ على DI في تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات اتصال متقدمة أثناء الرحلات الجوية مع إنترنت فائق السرعة وحلول ترفيهية مبتكرة.

وفي سياق متصل علق الرئيس التنفيذي لشركة DI طارق المتولي في تصريح لـ”واس”: “إن تعاوننا مع مجموعة نيو للفضاء يُشكِّل بداية فصل جديد في مسيرة نمونا، حيث تساعدنا هذه الشراكة على تطوير تقنياتنا وتوسيع نطاق تأثيرنا في قطاع الطيران العالمي، وسنعمل معًا على دفع حدود الابتكار والارتقاء بخدمات الاتصال إلى مستويات جديدة”.

وفي إطار التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تواصل مجموعة نيو للفضاء الاستثمار في الجيل القادم من تقنيات الأقمار الصناعية والحلول الرقمية، بما يدعم نمو قطاع الفضاء الوطني، ويستند هذا الاستحواذ -الذي يخضع للشروط المعتادة لإتمام الاتفاقيات- إلى القدرات الراسخة للمجموعة في مجالي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصال أثناء الرحلات الجوية؛ مما يعزز دورها في تمكين الاتصال الآمن على مدارات متعددة، وترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الفضاء والطيران العالمي.