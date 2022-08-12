أخبار السعودية

“لحملة الثانوية فأعلى” وظائف لكل المؤهلات على منصة العمل من بعد..التقديم إلكتروني

مريم أحمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية  عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين، من خلال برنامج العمل عن بعد والذي تم إطلاقه منذ فترة لخدمة الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات بمختلف التخصصات، ويمكن لحملة الثانوية فيما أعلي، التقديم في الوظائف المعلنة بمختلف الأماكن بالسعودية واليكم التفاصيل.

وظائف العمل عن بعد

وظائف لحملة الثانوية فيما أعلي

برنامج البحث عن العمل واحد من المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستهدف فئتين من القوي العاملة بالمملكة وهم النساء وذوي الإعاقة، ويساعد البرنامج في التيسير على الباحثين عن العمل من الفئات المستهدفة، ويمكن للحاصلين على التخصصات المطلوبة بالوظائف المعلنة وهي:

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العمل عن بعد
العمل عن بعد

مساعد إداري.

كاتب موارد بشرية.

كاتب متابع.

كاتب حركة مخزون.

كاتب حفظ ملفات.

كاتب إداري عام.

كاتب شكاوى.

سكرتير تنفيذي.

أخصائي تسويق إلكتروني.

مسؤول متجر إلكتروني.

أخصائي تسويق إلكتروني.

خدمات ومواقع إلكترونية.

مدخل بيانات.

مساعد إداري.

مندوب مشتريات.

أخصائي إداري.

كما تتيح منصة العمل عن بعد إمكانية البحث عن الوظيفة المطلوبة من خلال الضغط على تبويب بحث وكتابة الوظيفة وسيتم ظهورها أمامك على الفور.

ألية التقديم على وظائف منصة العمل عن بعد

أعلنت منصة العمل عن بعد عن ألية التقديم الجديدة عبر منصة العمل عن بعد، منوهة أن التقديم إلكتروني عبر المنصة فقط ويكون كالتالي:

وظائف العمل عن بعد
وظائف العمل عن بعد
  • الدخول إلى منصة العمل عن بعد.
  • اختيار الوظيفة المناسبة للتخصص.
  • انقر على اسم الوظيفة.
  • سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول.
  • اختيار حساب عامل عن بعد.
  • تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
  • أو يمكنك إنشاء حساب جديد.
  • واتباع الخطوات للتقديم على الوظيفة.

تسجيل حساب جديد على برنامج العمل عن بعد

يمكن للراغبين في التقديم للوظائف عبر منصة العمل عن بعد التابعة لوزارة التنمية البشرية، اتباع مجموعة الخطوات التالية وهي:

العمل عن بعد
العمل عن بعد
العمل عن بعد
العمل عن بعد
  • يتم التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد الهجري، رقم الجوال، والمدينة.
  • قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
العمل عن بعد
العمل عن بعد
  • اضغط على استكمال تسجيل الدخول.
  • قم بالانتهاء من إنشاء الحساب باتباع الخطوات التالية، وقم بإعادة التسجيل بالموقع للتقديم على الوظائف الشاغرة.
مريم أحمد

مريم أحمد السن 33 سنة، تخرجت من كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، أعمل كمحررة محتوي عام واخباري، متخصصة في محتوي الأخبار السعودية والمصرية والترددات، مصرية الجنسية، لدي شغف كبير للبحث عن المعلومة الصحيحة ونقلها اليكم بكل مصداقية، كما اعمل بمجال التعليق الصوتي.


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