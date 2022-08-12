“لحملة الثانوية فأعلى” وظائف لكل المؤهلات على منصة العمل من بعد..التقديم إلكتروني

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين، من خلال برنامج العمل عن بعد والذي تم إطلاقه منذ فترة لخدمة الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات بمختلف التخصصات، ويمكن لحملة الثانوية فيما أعلي، التقديم في الوظائف المعلنة بمختلف الأماكن بالسعودية واليكم التفاصيل.

وظائف لحملة الثانوية فيما أعلي

برنامج البحث عن العمل واحد من المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستهدف فئتين من القوي العاملة بالمملكة وهم النساء وذوي الإعاقة، ويساعد البرنامج في التيسير على الباحثين عن العمل من الفئات المستهدفة، ويمكن للحاصلين على التخصصات المطلوبة بالوظائف المعلنة وهي:

مساعد إداري.

كاتب موارد بشرية.

كاتب متابع.

كاتب حركة مخزون.

كاتب حفظ ملفات.

كاتب إداري عام.

كاتب شكاوى.

سكرتير تنفيذي.

أخصائي تسويق إلكتروني.

مسؤول متجر إلكتروني.

أخصائي تسويق إلكتروني.

خدمات ومواقع إلكترونية.

مدخل بيانات.

مساعد إداري.

مندوب مشتريات.

أخصائي إداري.

كما تتيح منصة العمل عن بعد إمكانية البحث عن الوظيفة المطلوبة من خلال الضغط على تبويب بحث وكتابة الوظيفة وسيتم ظهورها أمامك على الفور.

ألية التقديم على وظائف منصة العمل عن بعد

أعلنت منصة العمل عن بعد عن ألية التقديم الجديدة عبر منصة العمل عن بعد، منوهة أن التقديم إلكتروني عبر المنصة فقط ويكون كالتالي:

الدخول إلى منصة العمل عن بعد.

اختيار الوظيفة المناسبة للتخصص.

انقر على اسم الوظيفة.

سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

اختيار حساب عامل عن بعد.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

واتباع الخطوات للتقديم على الوظيفة.

تسجيل حساب جديد على برنامج العمل عن بعد

يمكن للراغبين في التقديم للوظائف عبر منصة العمل عن بعد التابعة لوزارة التنمية البشرية، اتباع مجموعة الخطوات التالية وهي:

يتم الدخول إلى الرابط التالي إنشاء حساب جديد على منصة العمل عن بعد.

يتم التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد الهجري، رقم الجوال، والمدينة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.