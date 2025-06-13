لحظات وداع روحانية للحجاج مع نهاية موسم حج 1446ه

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مبادرة توزيع المصحف الشريف على الحجاج المغادرين، ضمن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وذلك في إطار الجهود الختامية لتوديع ضيوف الرحمن بأجواء روحانية مميزة.

تفاصيل الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين

تضم الهدية نسخًا من المصحف الشريف بأحجام متعددة، إلى جانب نسخ تحوي ترجمات معاني القرآن الكريم بعدة لغات عالمية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات. وتُوزع المصاحف في عدة مواقع داخل المطار، تشمل صالة الحجاج، الصالة الشمالية، وصالة رقم (1)، بما يضمن التغطية الكاملة لجميع المسافرين.

تنظيم دقيق وجهود ميدانية مستمرة

تُنفذ خطة التوزيع وفق جدول زمني دقيق يغطي كافة الرحلات المغادرة، بإشراف مباشر من منسوبي ومنسوبات الوزارة، وعلى مدار الساعة، لضمان تسليم المصاحف بسلاسة واحترافية. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على أن يكون ختام رحلة الحج عامرًا بالروحانية والتقدير.

تجسيد لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

تعكس هذه المبادرة الكريمة مدى اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تقديم أرقى صور العناية منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم. وتُعد هدية المصحف الشريف بمثابة وداع روحي يليق بمكانة الحج، ويجسد التقدير الكبير لكتاب الله، ضمن رسالة المملكة المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.