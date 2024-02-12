لحجاج الداخل..الحج والعمرة توضح آلية التحقق من حالة الحجز

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل بعد تقديم المواطن لأداء فريضة الحج. يمكن لحجاج الداخل التحقق من الحجز عن طريق الخطوات التالية:

1. الموقع الرسمي للوزارة:

– الدخول لموقع الوزارة والاستعلام عن الحجز.

2. تطبيق نسك:

– فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

– الذهاب لخدمات الحج واختيار الاستعلام عن الحجز.

علمًا أن حجاج الداخل لهذا العام سيبلغ عددهم حوالي 340 ألف حاج، وعدد منشآت حجاج الداخل يبلغ 182 منشأة. سيتم نقل 120 ألف حاج من حجاج الداخل عبر القطار.

وفيما يتعلق بشروط التسجيل، فالوزارة وضعت 15 شرطًا لمن يرغب في أداء مناسك الحج لعام 1445 هـ، منها الالتزام بالتسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، والالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج التي تم التسجيل بها. كما يجب أن تكون الحالة الصحية للحاج جيدة وأن يكون خاليًا من الأمراض المزمنة الحادة أو المعدية¹.

في الختام، يُشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من الوزارة والجهات الأخرى التنظيمية، وأن يتم تسديد قيمة الباقة المختارة في الفترات الزمنية المعلنة لتجنب إلغاء الحجز.

عدم دفع أي مبالغ إضافية

عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج غير قيمة الباقة الظاهرة في المسار الالكتروني أو تطبيق نسك، وتاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من منشأة الحج «في حال تضمن الباقة حجز رحلات الطيران».

وأضافت أنه في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم تجاوب الطرف الأول «منشأة الحج» يتم إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة «لجان المراقبة والمتابعة» «علما بأن آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446 هـ » من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة أو الإبلاغ عن الشكوى.