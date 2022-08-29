لجنة الأحياء العشوائية بجدة تعلن عن دفع الإيجار لـ18 ألف أسرة

أكدت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، أنها دفعت الإيجار لنحو 18 ألف عائلة في الأحياء الفقيرة بجدة هدمت منازلهم، حيث تم صرف أكثر من 374 مليون ريال.

أعيد توطين حوالي 17900 عائلة منذ أن بدء مشروع الإزالة، الذي تم تنفيذه في أكتوبر 2021، كما تم تسليم 202 وحدة سكنية للعائلات من خلال مساكن تنوماوي.

ذكرت لجنة جدة، أنه تم توظيف 269 سعوديين مسجلين في إدارة الضمان الاجتماعي، ومقيمين في أحياء جدة العشوائية من خلال برنامج التمكين الذي يستهدف هذه الفئة.

وأكدت اللجنة، أن المملكة العربية السعودية تقدم عددًا من الخدمات المجانية لسكان العشوائيات السعوديين، من أهمها: (السكن المؤقت، والسلال الغذائية، والوجبات، والمياه، والأدوية وحليب الأطفال، بالإضافة إلى المواصلات، وخدمة الأثاث).