لجنة إسكان الحجاج: استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج في مكة المكرمة حتى نهاية شهر شوال

أفادت لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة بأنها ستستمر في قبول طلبات تصاريح الإسكان حتى نهاية شهر شوال الحالي، ودعت اللجنة المواطنين الذين يرغبون في تأجير منازلهم للحجاج إلى زيارة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل أمانة المدينة المنورة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح.

شددت اللجنة على ضرورة التزام المواطنين بجميع متطلبات السلامة والأمان المتبعة، وذلك وفقًا للوائح الإنشائية والاشتراطات الخاصة باللجنة، وللحصول على تصريح الإسكان، يتعين على المواطنين التوجه إلى المكاتب الهندسية وإجراء الفحص اللازم للمساكن والتحقق من توفر الشروط المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

يشار إلى أنه تم الإعلان منذ شهر جماد الثاني عام 1444 عن بدء لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة في استقبال طلبات تصاريح المنازل المعدة لإسكان الحجاج، وما زالت هذه الخدمة متاحة حتى الآن، ويأتي ذلك تماشياً مع حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والتأكد من توفر الإسكان الملائم والصحي للحجاج في الأراضي المقدسة.