لتوفير فرص عمل قرض العمل الحر من بنك التنمية وشروط الحصول عليه
يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر الذي يتساءل عنه الكثير وعن شروطه للحصول عليه وهو يقدم للذوي الدخل المحدود للقيام بعمل مشاريع لتوفير فرص عمل للمواطنين بالمملكة ويعتبر بنك التنمية من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ويقدم الكثير من القروض مثل قرض الزواج قرض سيارة وقرض الترميم وقرض العمل الحر.
شروط الحصول على قرض العمل الحر
قد يهمك:
- الذي يستفيد من القرض يكون سعودي الجنسية.
- عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- لابد من تقديم ضمان مقابل القرض.
- يتم تحديد العمل الحر التي يرغب المتقدم بمزاولته ويجب تقديم رخصة تثبيت العمل.
- يجب على المتقدم أن يسدد أقساط القروض السابقة إذا تواجد.
- يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال.
- لابد من تقديم كل المستندات المطلوبة من الجهات المختصة.
- لابد من وجود كفيل ليتم الحصول على القرض.
- يتم سداد القرض على خمس سنوات بأقساط بدون فوائد.
كيفيه التقديم على قرض العمل الحر
- يتم الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني.
- يتم الضغط على منتجات الأفراد، ثم اختيار تمويل العمل الحر، ويتم النقر على التمويل النقدي.
- يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني ويضغط على النفاذ الوطني الموحد.
- يتم إدخال اسم المشترك وكلمة المرور التي تم تسجيلها بنظام ابشر.
- يتم الضغط على طلب جديد ثم يتم الاختيار على أيقونة تمويل جديد.
- يقوم المستفيد باختيار منتج العمل الحر ويضغط على الخدمات التخصصية ويقوم بقراءة الشروط ويتم الموافقة عليها.
- ثم يقوم بالضغط على تسجيل الطلب وكتابة كل البيانات المطلوبة ويتم النقر على أيقونة حفظ للطلب.
- وأخيرا يقوم بالضغط على أيقونة اعتماد الملفات ثم تقديم الطلب.