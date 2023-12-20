لتوفير بيئة صحية آمنة ..سحب 80عينة يوميًا لضمان سلامة المسجد الحرام

تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير بيئة صحية آمنة للزوار والمعتمرين، وذلك من خلال إجراء فحوصات مخبرية يومية على 80 عينة من مختلف مصادر المسجد الحرام، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات أو أضرار صحية.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة: واس

فحوصات

تشمل الفحوصات التي تجرى على العينات ما يلي:

• جودة الهواء، حيث يتم قياس مستويات الملوثات المختلفة في الهواء، مثل الغازات السامة والغبار والأتربة، وذلك لضمان سلامة الجهاز التنفسي للزوار والمعتمرين.

• نظافة الأسطح، ويتم أخذ مسحات من الأسطح المختلفة في المسجد الحرام، مثل السجاد والمشربيات والسلالم، وذلك للتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات.

• سلامة ماء زمزم، ويتم تحليل عينات من ماء زمزم للتأكد من خلوها من أي ملوثات أو أضرار صحية.

• سلامة التمور والأغذية، ويتم تحليل عينات من التمور والأغذية التي يتم توزيعها في المسجد الحرام للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

صحية آمنة

تؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حرصها على توفير بيئة صحية آمنة للزوار والمعتمرين، وذلك من خلال إجراء الفحوصات المخبرية الدورية على مختلف مصادر المسجد الحرام.