لتقويم التعليم.. 4 خدمات تدعم المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات

اعلنت هيئة تقويم للتعليم والتدريب بالسعودية، إنها توفر بعض من الخدمات لتدعم المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، ولتمييز مستقبلهم العلمي والمهني، وهذا بهدف إعداد مواطن منافس في الأسواق العالمية، كما أكدت على هذا في حسابها الرسمي على منصة تويتر، وقامت بتقديم 4 خدمات ومن ببن تلك الخدمات برنامج منافس.

ما هو برنامج منافس؟

كما تابعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن من ضمن الخدمات المتوفرة، برنامج منافس ليتم تقييم وتطوير المحصلة العلمية لطلاب وطالبات المدارس المختلفة، بالإضافة تقييم مؤشر التدريب للاستعلام أكثر على مستوى مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس الأخرى.

اعتماد تقويم المدارس

ووضحت أن من ضمن الخدمات هي اختبارات للمواهب المبدعة الشابة، حيث أنها تساعد على تحديد الطلاب الموهوبين ليتم دعمهم، بجانب تقويم المدارس واعتمادها لضمان تطوير الجودة والأداء الدراسي.

ويذكر بأن خبر تقويم التعليم وتوفير ٤ خدمات لدعم الرحلة التعليمية، قد تم نشره على القنوات الإخبارية السعودية، وبدأت الكثير من المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر ذلك الخبر على الفور.