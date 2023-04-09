لتسهيل أداء النسك والصلاة.. “الداخلية” تصدر نسخة محدثة من دليل الإرشادات خلال العشر الآواخر.

من أجل تسهيل أداء النسك والصلاة، فقد قامت وزارة الداخلية بإصدار نسخة محدثة من دليل الإرشادات خلال العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أطلقت هذا الدليل من أجل المحافظة على سلامة المصليين والمعتمرين، خلال الثلث الاخير من شهر رمضان المبارك 1444ه‍.

الداخلية تصدر نسخة محدثة من دليل الإرشادات في الثلث الأخير

ولقد احتوى الدليل الإرشادي الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية، على كل من الآتي:-

يتضمن الدليل الإرشادي طريقة الوصول بسهولة إلى الحرم المكي، في حال القدوم لأداء أي من العمرة أو الصلوات المفروضة.

كما تتضمن طريقة الوصول كيفية إستخدام الحافلات الناقلة داخل المملكة.

وتوضيح طرق استخدام القطار، إضافة إلى السيارات الخاصة، والسير قدماً وصولاً إلى الحرم المكي.

ويتضمن ذالك التعريف بأماكن وجود مواقف السيارات، والحافلات الكبيرة التي تؤدي إلى الحرم مباشرةً.

ويقدم الدليل أيضا الكثير من اللوحات الإرشادية عبر الطرقات المؤدية لبيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وتتضمن هذه اللوائح بعض النصائح المهمة حول المسجد وساحاته وطريقة الدخول والخروج، وكيفية تجنب الزحام وغيرها.

الداخلية تحافظ على سلامة الزوار داخل المملكة

ومن جانبها فقد أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن أن دورها الأول والأخير هو حماية المعتمرين والزوار والمصليين، داخل المدن المختلفة بالمملكة، كما هو معهود من جانب القيادة الملكية الحكيمة “بقيادة الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، للمملكة على مدار السنوات الماضية في حماية الزوار والمدنيين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.