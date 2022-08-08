مواعيد وطريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444-2022

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 التي ستعلن عنها هيئة تقويم التدريب والتعليم، حيث تشرف هذه الهيئة على التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص من اجل ترقية التعليم وفق الأسس الحديثة المعتمدة عالميا بغية رفع جودة التدريس في مختلف التخصصات التعليمية، وحاليا يشهد محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عمليات بحث كثيرة عن طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا لنهاية لمعرفة ذلك.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يستطيع كافة المعلمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في اختيار الرخصة المهنية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة تقويم التدريب والتعليم السعودية tpl.etec.gov.sa واتباع جميع الخطوات المدرجة ادناه والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب القيام بها وهي الانتقال بشكل مباشر على رابط نظام اختيار الرخصة المهنية

ثانيا: متابعة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثالثا: النقر على تبويب “الاختبارات”، ثم النفر على “تسجيل الاختبار المتاح”.

رابعا: كذلك تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على عبارة “تعديل”.

خامسا: قراءة الملاحظات الخاصة بالاختبار، ثمَّ اضغط على زر “متابعة”.

سادسا: تحديد توقيت ومكان الاختبار، ثم انقر على عبارة “التالي”.

كم يجب على كل المسجلين دفع الرسوم لإتمام عملية التسجيل.

تستطيعون الاطلاع على الفيديوا ادناه والذي يوضح طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 بشكل مفصل.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

حدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لسنة الماضية في انتظار نشر مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

مراحل الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها لكافة المعلمين في السعودية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444-2022.