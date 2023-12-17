لتتبع حفر الآبار.. «بيئة مكة» تطلق المنظومة الإلكترونية

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بتدشين وإطلاق أعمال التركيب المتعلقة بمشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية من أجل تتبع حفر الآبار، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

بيئة مكة تطلق المشروع الإلكتروني لتقنين حفر الآبار- المصدر: إكس

ويأتي إطلاق هذا المشروع من أجل مراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات لتنظيم مزاولة نشاط حفر الآبار، والحد من الحفر الغير مخطط، حيث تسبب الآبار المهجورة خطورة على الأرواح والممتلكات، كما أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة تنظيم الاستهلاك للمياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وقال مدير إدارة المياه بمنطقة مكة المكرمة، عوض السلمي، أن هذا المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة تبدأ من تركيب أجهزة التتبع على جميع الحفارات، ومنصة إلكترونية لإصدار التصاريح للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط الحفر للتنقل من موقع إلى آخر، لحفر الآبار لمن يمتلك رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف).

وأوضح السلمي أن هذه المنظومة سوف تساعد كثيرا في ربط بقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخصة حفر الآبار، حيث تكون جميع الخدمات المتعلقة بالآبار مؤتمتة.

عقوبة الحفر بدون رخصة

وفي معرض حديثه عن رخص الآبار، أشار السلمي إلى عقوبة مزاولة نشاط الحفر دون رخصة من الوزارة وقال بأنها تصل إلى 150 ألف ريال، بينما ستكون عقوبة من لا يمكن الوزارة من تركيب أجهزة التتبع الخاصة بالحفارات هي 50 ألف ريال.

وتوجه مدير إدارة المياه بمكة إلى جميع أصحاب الحفارات والمعدات، بالتوجه نحو الوزارة للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال بوابة “نما” الإلكترونية.