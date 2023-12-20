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لتأخرها في توفير قطع غيار.. تغريم وكالة سيارات بخميس مشيط 50 ألف ريال

آياتي خيري

وضعت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يوماً لتوفير القطع ذات الطلب النادر).

وزارة التجارة السعودية

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات، بضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، حيث تمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.

ولذلك قررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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