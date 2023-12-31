لبيع 172 عقارًا .. إسناد تقيم 26 مزادًا علنيًا في بداية 2024

قررت إدارة مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 26 مزادًا علنيًا، ابتداءً من 1 وحتى الـ 11 من شهر يناير 2024م، حيث من المقرر أن تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 172 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.

شعار مركز الإسناد والتصفية إسناد _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

موعد وأماكن المزادات

وقال بيان إدارة المركز أن المزادات سوف يتم إقامتها في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث من المقرر أن تقام 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض 24 فرصة عقارية متنوعة، و8 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، و20 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة حائل، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 7 عقارات.

مزادات بجازان ونجران

وفي نفس الإطار سوف يتم إقامة مزاد واحد لعرض 4 عقارات بمنطقة جازان، ومزاد واحد بمنطقة الحدود الشمالية لعرض 6 عقارات، ومزاد واحد بنجران يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة الجوف يعرض من خلاله 14 فرصة عقارية إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عددٍ من الأغنام والإبل, وكذلك محتويات لورشة خياطة.

رابط إنفاذ

وأكد المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ

تجدر الإشارة إلى أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” هو بمثابة مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

ويسعى مركز الإسناد والتصفية من خلال هذه المزادات لطرح 172 عقارًا في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

وقدمت إنفاذ من قبل عدة مزادات مختلفة في مناطق المملكة لعرض عشرات العقارات.