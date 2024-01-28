لا تقسيط للمخالفات المرورية .. الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار

تُؤكد الإدارة العامة للمرور على عدم إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، وتدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار.

الإدارة العامة للمرور بالسعودية -مصدر الصورة: واس

عدم تقسيط المخالفات:

• لا يمكن تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها.

• يجب تسديد كل مخالفة لوحدها.

• يجب تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

القيادة الآمنة عند هطول الأمطار:

• الالتزام بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها.

• تجنب التوقف في المنعطفات.

• إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

• عدم الوقوف في أماكن تجمع المياه.

• تجنب القيادة في حالة عدم وضوح الرؤية.

• الالتزام بمسافة الأمان بين المركبات.

• إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية.

• التأكد من سلامة الإطارات.

أهمية الالتزام بقواعد المرور

تُؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على سلامة الجميع.