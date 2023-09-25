لا تتزوجهن ستندم.. مستشارة أسرية سعودية تثير الجدل بعد طلبها من الشباب بعدم الزواج من أربعة أنواع من النساء

في تصريحات أثارت الجدل في المملكة العربية السعودية، ألقت المستشارة الأسرية، رامية الغامدي، الضوء على أربع فئات من النساء وصفتهم بنساء الغير مستحقات للزواج، داعية المواطنين السعوديين بمراجعة قراراتهم في الزواج منهن قبل الندم على حد تعبيرها.

المستشارة الأسرية رامية الغامدي - مصدر الصورة: صحيفة المرصد.

في مقطع فيديو متداول، حذرت الغامدي الشباب من الارتباط بـ “المرأة التي تكذب، حتى لو كانت الأكاذيب بسيطة، وخصوصا في مرحلة الخطوبة” حيث قالت بصريح العبارة “أهرب منها لا تستمر معها ستندم”.

وركزت على الحذر أيضًا من “المرأة التي تتميز بالنرجسية المفرطة، حيث تُظهر اهتمامًا مفرطًا بذاتها، المرأة التي تطلب المزيد من الاهتمام والدعم المادي، دون الشعور بالرضا أو التقدير مما تقدمه لها”.

وتطرقت أيضًا إلى “المرأة التي لا تجد الطمأنينة، فهي دائماً في حالة شك وتُكثر من تدخلها في الأمور الشخصية، خاصة في تفتيش الهواتف الجوالة”.

وختمت تصريحاتها بالحديث عن “المرأة التي تتميز بلسانها الحاد والذي قد يكون سببًا في الكثير من المشكلات، حيث لا تضبط لسانها في الإساءة والشتم”.

تفاعل مجموعة من المواطنين السعوديين مع مقطع المستشارة، حيث قال أحدهم في تعليقه “طبعا هذه الصفات موجودة في أي بنت يعني ما نتزوج” وقال أخر “99% من النساء يعطون نصائح والمشكلة أن تلك الصفات تنطبق عليهم أيضًا وما يشعرون” وقال أخر “كل امرأة ترى نفسها ملائكة والباقي فيها سلبيات النساء كده” وقال أخر “نسيت أهم شيء ما قلتيه الاستخارة استخر ربك وتقدم لبنت الناس اظفر بذات الدين والخلق وستعيش سعيدا معها”.