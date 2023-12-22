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لائحة جديدة لإصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمود سليم

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة جديدة لتنظيم إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشرفة فنيًا على هذه الجمعيات والمؤسسات.

إجراءات إصدار الترخيص

تتضمن اللائحة الجديدة الإجراءات التالية لإصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة:

  • يقدم طالب أو طالبي التأسيس طلبًا عبر النظام الإلكتروني للمركز.
  • يدرس المركز الطلب ويتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية.
  • يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة على نشاط المؤسسة أو الجمعية لدراسته وفقًا لاختصاصها.
  • تتخذ الجهة المشرفة قرارًا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، إما بالموافقة أو بالرفض أو بإعادة الطلب لاستكمال متطلب معين.
  • يحيل المركز الطلب إلى الجهة المختصة بعد استكمال الجهة المشرفة الإجراءات.
  • تتخذ الجهة المختصة قرارًا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، إما بالموافقة أو بالرفض أو بإعادة الطلب لاستكمال متطلب معين.
  • يصدر المركز الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة.

أهمية اللائحة

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير وتنظيم العمل في هذا القطاع، وتعزيز التعاون بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن سلامة إجراءات التأسيس والإشراف والرقابة على أنشطتها.

 


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عن الكاتب:
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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