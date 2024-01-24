لإنشاء 164 ألف موقف ذكي.. «ريمات الرياض للتنمية» توقع عقد شراكة مع «STC»

قامت شركة «ريمات الرياض للتنمية» بتوقيع عقد شراكة مع الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي بالمملكة «solutions by stc» لمشروع إنشاء وتشغيل وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض في مرحلته الأولى من المخطط العام للمواقف، والذي تبلغ مدته 10 سنوات.

أثناء مراسم التوقيع- المصدر: الإخبارية

يشار إلى أن STC تقود تحالفا عالميا ومحليا مع أحد أكبر مشغلي موقف السيارات في العالم.

ويحتوي المشروع المزمع إنشاؤه وفقا لعقد الشراكة على 24 ألف موقف على الشوارع العامة والتجارية، وأكثر من 140ألف موقف في الأحياء السكنية للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية، وذلك للحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء لراحة الساكنين في أمانة منطقة الرياض.

وفي هذا السياق، قال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة ريمات للتنمية، أن تلك الخطوة تم الإعلان عنها من قبل، فهي ضمن استراتيجية أمانة الرياض من خلال الذراع التنموي للشركة «ريمات».

وأشار أمين الرياض إلى أن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية للمواقع الحيوية، حيث ستنظم وتدير مواقف السيارات، وستسهم في الحد من الوقوف العشوائي في الشوارع التجارية، وستمنع تسرب السيارات في الأحياء السكنية المجاورة لها مما سيترتب عليه تحسين المشهد الحضري لعاصمة المملكة.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات، الدكتور عبدالله بن سليمان أبو داوود، أن هذا العقد يمثل المرحلة الأولى من مشروع متكامل يهدف إلى تنظيم المواقف العامة للسيارات في العاصمة، وتنفيذ استراتيجية أمانة الرياض في تطوير البنية التحتية للمواقف العامة من خلال تحسين الأرصفة وتخصيص مسارات للمشاة.

ولفت أبو داوود الانتباه إلى أن المشروع يعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة، وتطورات محورية في الخدمات البلدية بالعاصمة السعودية من أجل الإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي والتنموي لمشاريع الشركة في المدينة.

وأوضح المهندس عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة Solutions by Stc، أن الشراكة مع ريمات ستمكن من توسيع نطاق العمل، وبالتالي فرصة الإسهام في تطوير وتحديث تجربة الخدمات العامة، من أجل تقديم أفضل الحلول الذكية لمواقف الرياض.

"ريمات الرياض" توقع عقد شراكة مع

"solutions by stc" لإنشاء مواقف ذكية للسيارات في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/dZKDa9GsZD — الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) January 24, 2024

تفاصيل المشروع

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف للسيارات في 12 منطقة مع توفير أحدث الأنظمة لإدارة المواقف العامة الذكية باستخدام التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن الأثر المالي على القوائم المالية لشركة solutions by stc، سيكون مع بداية الربع الأول من عام 2024.