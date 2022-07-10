لأول مرة في الحج.. السعودية تقوم بإطلاق السكوتر الكهربائي بهدف خدمة ضيوف الرحمن

يواجه الكثير من حجاج بيت الله المشاكل فى عملية السير حيث أن أغلب الحجاج يكونو من كبار السن وغير قادرين على السير لمسافات طويلة داخل الحرم المكى مما يجعل الكثير من الجنود والأشخاص المتواجدين من حمل كبار السن والسير بهم لهذة المسافات الطويلة، مما أدى إلى ضرورة القيام بتوفير السكوتر الكهربائى الحديث لمساعدة الحجاج على السير بكل سهولة دون الحاجة إلى مساعدة من اى شخص.

النظام التجريبي السكوتر الكهربائي

تم التأكيد على القيام بتنفيذ الوسيلة السكوتر الكهربائى داخل الحرم المكي والتى هى الغرض منها الحفاظ على صحة حجاج بيت الله ومساعدتهم فى التنقل من الأماكن وبعضها، وتم تم عقد الاتفاق مع وزير النقل السعودى ورئيس الهيئة العامة لنقل للقيام بعمل أول نظام تجريبى وتدريب المعتمرين والحجاج على استخدام السكوتر الكهربائى وأنه سهل فى الاستخدام ولا يحتاج إلى تدريب شاق وصعب فى الاستخدام.

السكوتر صديق البيئة

أكدت وكالة الانباء السعودية بعد القيام بعدة أبحاث طويلة وشاقة على استخدام السكوتر فى الحرم المكى أمر ليس بالخطير ولن يسبب أي مشاكل أو أمور قد تضر بحركة الحجاج في الحرم، حيث تم القيام بعمل تجربة له وأنه سوف تستغرق المسافة التي يقطعها الحاج باستخدام السكوتر حوالى ١٥ دقيقة للقيام بشعائر الله فى الحرم المكى على عكس أن يقوم بالمشى على قدمه فسوق يستغرق ذلك وقت أطول بكثير ومجهود أكبر على عكس المجهود الذى سيتم بذلك باستخدام السكوتر الكهربائى.

فوائد السكوتر الكهربائى

للاستكوتر الكهربائي الذي قامت بإطلاقه المملكة العربية السعودية العديد من الفوائد للحجاج، والتي من أهمها ما يلي :