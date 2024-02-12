لأول مرة بالسعودية.. افتتاح كلية لتعليم الفنون بجامعة الملك سعود

دشنت وزارة الثقافة السعودية ليلة أمس خلال حفل بهيج الذي أُقيم بمسرح الجامعة كليةَ الفنون بجامعة الملك سعود بالرياض، وتعد أول كلية سعودية متخصصة في تعليم جميع الفنون، وبداية جديدة لتعاون رائع ودعم وشراكة بين الوزارة وجامعة الملك سعود، وصرح نائب وزير الثقافة حامد الفايز خلال حفل الافتتاح أنهم قد عملوا بأقصى جهد خلال السنوات الماضية من أجل توسع التعليم داخل المملكة، وتنفيذ مشاريع هدفها الأول هو العلم والتطوير، ودعم جميع المواهب الإبداعية وجميع الممارسين في سوق العمل.

تعاون وشراكة

من أجل تحقيق تعاون ثقافي مع جامعة الملك سعود انطلقت كلية الفنون بثلاثة أقسام جديدة وهي “قسم الفنون الإدارية – قسم الفنون البصرية – قسم التصميم” وهي البداية للدعم والتعاون من وزارة الثقافة من أجل زيادة جميع المجالات الفنية وتنمية القدرات والعمل على الاستراتيجية الوطنية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

كما قامت وزارة الثقافة بدعم كلية الفنون وتزويدها بجميع الاحتياجات التي تساعدها على النجاح، حيث قدمت الوزارة برامج تدريبة عديدة للطلاب وتوفير احتاجتهم من الأدوات والمستلزمات الخاصة وغيرها، وإعداد الخطط الدراسية، وتزويد الأقسام بالخبراء الفنيين لوضع استراتيجيات مناسبة.