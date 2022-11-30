لأنك تستاهل أكثر.. عروض كارفور السعودية الجديدة حتى 13 ديسمبر

أعلنت كارفور السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن طرح عروض جديدة لمواطني المملكة العربية السعودية، وكشفت كارفور السعودية عن خصومات مميزة على السلع الغذائية والمنظفات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وأوضحت كارفور السعودية موعد نهاية العروض والخصومات، وأنه يمكن لمواطني المملكة العربية الاستفادة من العروض بأكثر من طريقة.

عروض كارفور السعودية الجديدة

وأكدت كارفور السعودية بأن العروض متاحة اعتبارًا من اليوم 30 نوفمبر 2022 والموافق 6 جمادي الأول 1444، وتستمر العروض متاحه حتى يوم 13 ديسمبر 2022 والموافق 19 جمادي الأول، أو حتى نفاذ الكمية، وقد شاركت كارفور السعودية في مبادرة “ما تغلى عليك” والتي من خلالها طرحت كارفور السعودية الكثير من السلع والمنتجات المميزة بأسعار مخفضة لمواطني المملكة العربية السعودية، مقارنةً بأسعار المنافذ الخارجية.

وأضافت كارفور السعودية بأنه يمكن الحصول على العروض المميزة والخصومات خلال الفترة المحددة، وحتى يوم 13 ديسمبر، من خلال زيارة أحد فروع كارفور السعودية الموزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، أو من خلال الدخول إلى تطبيق كارفور السعودية، والذي يمكن تحميله بسهولة عبر الهواتف الأندرويد والآيفون من خلال متجر الجوجل بلاي أو عبر الآب ستور، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لكارفور السعودية وتحديد خدمة توصيل المنتجات إلى المنازل، لتصلك المنتجات المطلوبة خلال وقت قياسي.

ومن العروض المميزة التي طرحتها كارفور السعودية، خصم بقيمة 2400 ريال سعودي على سوبر جينزال تلفزيون، ليتوفر لعملاء كارفور السعودية بقيمة 2399 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي، كما طرحت كارفور السعودية خصم بقيمة 49 ريال سعودي على داري دجاج مجمد 900 جم، ليتوفر بقيمة 134.95 ريال سعودي بدلًا من 183 ريال سعودي، وخصم بقيمة 50 ريال سعودي على السيف لورا ضغط ألمنيوم، لتتوفر بقيمة 79 ريال بدلًا من 129 ريال.