كيف تغيرت وجهة السياحة والترفيه في المملكة بعد إطلاق ولي العهد السعودي مدينة القدية

في خطوة تاريخية تعكس رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار، أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، المخطط الحضري والعلامة التجارية العالمية لمدينة القدية، التي تعد أحد أكبر المشاريع السياحية والترفيهية في العالم، وقد أكد ولي العهد السعودي أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، وستسهم في تعزيز مكانة المملكة ومدينة الرياض على الخارطة العالمية.

ما هي مدينة القدية؟

مدينة القدية هي مشروع ضخم يقع في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، وتضم مدينة القدية مقرًا عالميًا للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافة إلى مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبين لرياضة الغولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم، بالإضافة إلى مدينة(Six Flags) الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية، وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين.

ما هي العلامة التجارية للقدية؟

العلامة التجارية للقدية تتبنى مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصر حيوي للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي، وتهدف مدينة القدية إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وتعكس روح الابتكار والتميز والتنوع التي تميز المملكة.

ما هي الفرص الاستثمارية والوظيفية في مدينة القدية؟

مدينة القدية توفر فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمستثمرين والشباب السعودي، وتساهم في نمو اقتصاد المملكة ومدينة الرياض، وتتألف مدينة القدية من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كلم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويًا بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد، وقد بدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال في مشاريع البناء.

ويمكن القول أن مدينة القدية هي مشروع طموح ومبتكر يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الوطنية، وتتميز مدينة القدية بتقديم تجارب ترفيهية ورياضية وثقافية متنوعة وممتعة للزوار من داخل وخارج المملكة، وتضم معالم عالمية وفريدة تجعلها وجهة سياحية متميزة، ونتطلع إلى افتتاح أولى الأصول في مدينة القدية خلال العامين القادمين، ونشهد تحقيق رؤية ولي العهد السعودي في جعل مدينة القدية الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة.