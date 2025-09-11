كيف تعزز المملكة رقابة حقوق الملكية الفكرية؟.. تقرير يكشف التفاصيل

قررت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إطلاق التقرير السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يسلِّط الضوء على الجهود التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة الإنفاذ، ويستعرض التقرير النتائج التي تحققت في عام 2024، التي عكست مستوى متقدمًا في ضبط الانتهاكات والحد منها، سواءً في المنشآت التجارية أو عبر المنافذ الحدودية والمنصات الرقمية.

تقرير يكشف التطورات

ويظهر التقرير الذي أُطلق بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية, الذي تنظمه الهيئة، جهودها في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة تفتيش وضبط ميداني في 51 مدينة ومحافظة داخل المملكة، نتج عنها ضبط أكثر من 3.6 ملايين منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، كان معظمها في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 52%, كما تعاملت الهيئة مع 330 إرسالية جمركية مُشتبهًا بها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفر ذلك عن منع دخول أكثر من 6.7 ملايين منتج مخالف إلى السوق المحلي.

نصيب 2024

وشهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الحجب، حيث حُجب 7,908 مواقع إلكترونية مُخالفة، بزيادة بلغت 128% مقارنة بعام 2023؛ لمواقع بث مباشر تنتهك نظام حماية حقوق المؤلف, كما تلقّت الهيئة ودرست ما يزيد عن 3,200 شكوى متعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والعلامات التجارية.

و تقدمت المملكة على المستوى الدولي في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، منها تقرير الغرفة التجارية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية, إضافة إلى تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويبرهن التقرير على أن جهود الإنفاذ في المملكة لا تتوقف عند حدود المعالجة، بل تتسع لتشمل التوعية والتمكين والتعاون الدولي، بما يُسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع والاستثمار.