كيف تعرف انك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1444؟ .. وزارة الموارد البشرية تُجيب |الحد المانع وموعد صرف معاش يناير 2023

يستحق مواطني المملكة العربية السعودية المنطبقة عليهم شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور، التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة، عن كافة أنظمة الدعم في المملكة العربية السعودية، الحصول على الدعم الشهري المقدم من البرنامج وقد وضعت الوزارة، حد مانع لقيمة الدخل الإجمالي لأي أسرة تقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، كم الحد المانع للضمان المطور في المملكة العربية السعودية؟ في السطور التالية نوضح التفاصيل، وكيف تعرف انك مقبول في الضمان المطور، كما نلقي الضوء على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023.

كم الحد المانع للضمان المطور؟

لكي يتم تنظيم عملية صرف مساعدات الحقوق حكومة المملكة السعودية، وضعت الوزارة حد أدنى لدخل الأسرة حيث في حالة زيادة الدخل عن هذا الحد، يتوقف حصول المستفيد على المعاش لذلك تطلب الوزارة دائما، تحديث بيانات جميع المستفيدين من البرنامج كل فترة حتى يتم الإطلاع على دخل المستفيدين في حالة حدوث، أي تغيير وفي السطور القادمة سوف نتعرف على الحد المانع للضمان المطور.

الحد المانع 1,100 ريال سعودي إذا كان المستفيد من المعاش فرد واحد.

يبلغ الحد المانع 2570 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من فردين.

الحد المانع 3140 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من ثلاثة أفراد.

قيمة الحد المانع 3170 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من أربع أفراد.

الحد المانع 4280 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من خمسة أفراد.

والحد المانع 4840 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من ستة أفراد.

الحد المانع 5,420 ريال سعودي إذا كانت الأسرة تتكون من سبعة أفراد.

وقد جاءت من أهم شروط وزارة الموارد البشرية لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور، عدم امتلاك المتقدم على عقارات أو أملاك عالية القيمة، بجانب وجود مسكن خاص به مستقل وعدم الإقامة في أي دار إيواء تابع لحكومة السعودية.

كيف تعرف انك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

تقوم وزارة الموارد البشرية دائما بتقديم إجابات واضحة وصحيحة ودقيقة لكافة الأسئلة التي تتلقاها على الموقع الرسمي للوزارة، ومن أهم الأسئلة التي استقبلها برنامج الضمان الاجتماعي في الفترة السابقة، هي كيفية معرفة القبول من عدمه بعد تقديم المستندات وملئ النموذج، على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وقد جاءت الإجابة في الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت.

تسجيل رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب وكتابة كلمة المرور. الضغط على أيقونة طلبات.

تظهر لك حالة الطلب سواء إذا كانت مؤهل يمكنك الحصول على الدعم الشهري.

في حالة وجود رسالة “غير مؤهل” يوضح لك الموقع الأسباب التي حالت بينك وبين الحصول على المعاش.

وفي هذه الحالة يمكنك التقديم مرة أخرى في البرنامج مع مراعاة الأسباب التي منعت الحصول على الموافقة.

أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 20, 2021

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يناير 2023