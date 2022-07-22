كيف تستفيد الأرملة من دعم حساب مواطن؟.. البرنامج يوضح

يرسل مجموعة من النشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والهيئات داخل المملكة العربية السعودية استفسارات مختلفة عن بعض الخدمات التي تقدمها لهم تلك الجهات، خاصًة عقب انتشار بعض الشائعات التي تفيد بتوقفها أو غيرها من الأمور التي من شأنها أن تثير قلقهم، لذا في منشور جديد له، رد برنامج حساب المواطن، على تساؤل أحد متابعيه بخصوص خطوات تسجيل الأرملة حتى تصبح ضمن المستفيدين من الدعم الذي يقدم للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بعد وفاة زوجها، الذي يعد هو العائل الأساسي للأسرة، وذلك سواء كان في حال وجود أو عدم وجود تابعين لها من الأبناء.

خطوات تسجيل الأرملة في حساب مواطن

رد على الفور برنامج حساب مواطن على التساؤل بخصوص خطوات تسجيل الأرملة حتى تصبح ضمن المستفيدين من الدعم الذي يقدم للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بعد وفاة زوجها، الذي يعد هو العائل الأساسي للأسرة، وذلك سواء كان في حال وجود أو عدم وجود تابعين لها من الأبناء، حيث أشار البرنامج في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه تستطيع الأرملة أن تسجل وتضيف التابعين لها عن طريق وضع وتوفير المستندات المطلوبة، والتي تتعدد ما بين «شهادة ميلاد التابعين، أو صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة»، ونوه البرنامج إلى أنه في حال عدم كان هناك مجموعة من التابعين، تحتاج السيدة إلى أن ترفق مجموعة من مستندات إثبات الاستقلالية التي يجب أن تكون باسم المتقدم بالطلب، ومن ضمن تلك المستندات «صك الملكية للسكن».

كيفية الاستفسار عن حساب مواطن

وفي سياق منفصل، رد برنامج حساب المواطن، على ما يثار بشأن ما يحدث في حال وجود عقد إيجار موحد، وهل سوف يتم التحقق منه بطريقة سهلة عن طريق منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، ونوه البرنامج إلى أنه هناك قنوات رسمية قد حددت عدة أيام على أن تكون متاحة، حتى يتم استقبال استفسارات واتصالات المواطنين والمستفيدين بشأن كل ما يخص قواعد الدعم والاستحقاق والأهلية وغيرها من الاستفسارات التي عادة ما ترد إلى البرنامج على صفحته الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار برنامج حساب المواطن، إفي بيان له، إلى أنه هناك مجموعة من القنوات الرسمية الخاصة التي يمكن للمواطن التواصل معه عن طريقها بخطوات بسيطة، وذلك عن طريق حسابه في «تويتر»، لطرح كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمستفيدين والتي تتمثل في االبوابة الإلكترونية (ca.gov.sa) التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مركز الاتصال والذي يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، بالاتصال على الرقم 19912، بجانب خدمة المستفيدين @citizen_care، وتعمل في كافة أيام الأسبوع في موعد محدد عدا الجمعة والسبت من 1 مساء إلى 10 مساء، وفي باقي الأيام تعمل من 8 صباحا إلى 10 مساء، ذلك بجانب توفيرها لخدمة صوتك مسموع والتي تعمل بدورها على مدار 24 ساعة.