كيف ترفع الزوجة غير السعودية طلب استثناء الضمان المطور؟ الموارد البشرية تجيب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة رفع زوجة المواطن غير السعودية طلب استثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد أشارت الوزارة إلى أنه في إمكان كل مطلقة أو أرملة غير سعودية القيام برفع الطلب الخاص بها من خلال التواصل مع مركز الاتصال، كما يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب خاص بالضمان الاجتماعي في المدينة التي تقيم بها المرأة التي ترغب في رفع طلبها.

شروط الضمان الاجتماعي

من أبرز شروط استحقاق معاش الضمان التي يجب أن تتوفر في المتقدمين والمتقدمات هي:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء يحملون الجنسية السعودية، ويشترط توفر إقامة سارية المفعول

أيضا الأشخاص المعاقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لا يملكون وثائق تثبت أنهم حاملين للجنسية السعودية، ولكن لديهم بطاقات تنقل

من ضوابط الحصول على المعاش أيضا أن يقل الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحاد المانع، وهو 550 لكل فرد و1100 للعائل

يجب أن يتم الالتزام بجميع متطلبات الوزارة فيما يتعلق برعاية الأبناء وتعليمهم.

طريقة التسجيل في البرنامج