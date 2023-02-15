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كيف ترفع الزوجة غير السعودية طلب استثناء الضمان المطور؟ الموارد البشرية تجيب

خطار رحمة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة رفع زوجة المواطن غير السعودية طلب استثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد أشارت الوزارة إلى أنه في إمكان كل مطلقة أو أرملة غير سعودية القيام برفع الطلب الخاص بها من خلال التواصل مع مركز الاتصال، كما يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب خاص بالضمان الاجتماعي في المدينة التي تقيم بها المرأة التي ترغب في رفع طلبها.

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شروط الضمان الاجتماعي

من أبرز شروط استحقاق معاش الضمان التي يجب أن تتوفر في المتقدمين والمتقدمات هي:

  • زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء يحملون الجنسية السعودية، ويشترط توفر إقامة سارية المفعول
  • أيضا الأشخاص المعاقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لا يملكون وثائق تثبت أنهم حاملين للجنسية السعودية، ولكن لديهم بطاقات تنقل
  • من ضوابط الحصول على المعاش أيضا أن يقل الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحاد المانع، وهو 550 لكل فرد و1100 للعائل
  • يجب أن يتم الالتزام بجميع متطلبات الوزارة فيما يتعلق برعاية الأبناء وتعليمهم.
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طريقة التسجيل في البرنامج

  1. الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الإنترنت
  2. اختيار تسجيل جديد، ثم عبئ تاريخ الميلاد ورقم الجوال وأنشئ كلمة مرور جديدة ثم قم بتأكيدها
  3. يتوجب عليك إدراج رمز التحقق المرئي، وطالع كل الشروط والأحكام المتعلقة بالبرنامج ثم وافق عليها
  4. بعد ذلك اضغط على زر التسجيل وأضف رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفك واختر توثيق
  5. سيظهر لك إشعار يتضمن بأنه قد تم إتمام التسجيل بنجاح في برنامج الضمان المطور.
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خطار رحمة

خطار رحمة حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد والادارة، متصرفة إدارية في مؤسسة تعليمية، كاتبة محتوى في نجوم مصرية والعديد من الجرائد الالكترونية.

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