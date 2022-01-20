كيف تشترك وتربح الملايين مع مسابقة الحلم 2022 وخطوات الإشتراك بالمسابقة

تعد مسابقة الحلم 2022 من أكثر المسابقات شعبية وشهرة بالعالم والوطن العربي، وذلك بسبب الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها المسابقة للفائزين، ففي العام الماضي وعلى سبيل المثال أعدت المسابقة أكثر من 3 مليون دولار كجوائز نقدية للمتسابقين الفائزين، وكان آخر من فاز نهاية العام الماضي، الطبيب العراقي المتقاعد مؤيد صائب عبد الغني، والذي فاز بمليون دولار، وكان حلمه أن يعالج زوجته بالخارج، ومع الحلم تغيرت حياة صائب وتحقق حلمه.

مسابقة الحلم 2022 وطريقة الإشتراك

والمشاركة في مسابقة الحلم لا تتطلب من المشترك إلا أن يقوم بإرسال رسالة من هاتفه مكتوب بها Reve أو Dream أو حلم وذلك على الرقم المرادف لبلده، وبعد إرسال الرسالة سيصل المستخدم سؤال على هاتفه، يجب الإجابة عليه بشكل صحيح، وبعد الإجابة على السؤال يعد هذا الشخص مشتركاً فعلياً بالمسابقة.

وإذا أراد الشخص أن يعزز فرصه للفوز في مسابقة الحلم 2022 فما عليه إلا أن يجيب بشكل صحيح على الأسئلة التي تصله عبر الرسائل النصية، ومع الإجابة على السؤال بشكل صحيح يحصل الشخص على نقاط أكثر تضاف إلى رصيده وتعزز من فرصه في الفوز ويربح الملايين.

كما يمكن الإشتراك بمسابقة الحلم عن طريق التطبيق الخاص بالمسابقة، ويعرف هذا التطبيق على متجر أبل وأندرويد باسم “تطبيق الحلم”، كما يمكن أيضاً الإشتراك في المسابقة من خلال الدخول لهذا الرابط من هنا، وتسجيل الهاتف بشكل صحيح والضغط على زر اشترك الآن.

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