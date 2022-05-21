كيف انقل من الضمان القديم إلى الجديد؟

بحلول شهر نوفمبر / تشرين من العام المُنصرم 2021 قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور “الجديد”، ومُنذ ذلك الوقت تداولت العديد من الأخبار من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” حول كيفية النقل من الضمان القديم إلى الضمان الجديد، حيث تساءل العديد من مُستفيدي الضمان بالمملكة “المسجل في الضمان القديم هل يسجل في الضمان المطور”، وللإجابة على هذا السؤال تابعوا معنا التقرير التالي.. حيث نُسلط الضوء للإجابة على سؤال كيف أنقل من الضمان القديم إلى الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور “الجديد”

“أطلقت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعي الجديد بحلول عام 2021، وهو يُعد من أهم الأنظمة التي تم إطلاقها بالمملكة، وجدير بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُقدم الدعم لذوي الدخل المحدود ولبعض الفئات الأخرى التي تم تحديدها بشكل مُسبق”

كيف أنقل من الضمان القديم إلى الضمان الجديد؟

تداول العديد من مُستفيدي الضمان القديم بعض الأسئلة حول هذا الأمر ومنها “هل هناك انتقال تلقائي من الضمان القديم إلى الجديد”، وسُرعان ما أوضحت وزارة الموارد البشرية حقيقة هذا الأمر وأوضحت بأنه لا يوجد انتقال تلقائي للمُستفيد، وذلك حيث يتوجب على المُستفيدين تسجيل البيانات الجديدة والتي تختلف من الضمان القديم والضمان المطور، ولذلك يجب التسجيل الجديد، وإليكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

المسجل في الضمان القديم هل يسجل في الضمان المطور؟

من جِهة أخرى تم توضيح الأمر من قِبل “الموارد البشرية” حول آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وتم التأكيد على أن هُناك بعض الخطوات القلائل التي يجب اتباعها… إليكم فيما يلي خطوات الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل:

الذهاب إلى موقع “الضمان الاجتماعي المطور” لتسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب على المُتقدم إدخال “رقم الهوية الوطنية” ومن ثَم كتابة “تاريخ الميلاد”.

يتبع ذلك القيام بكتابة “رقم الجوال” ومن ثَم إنشاء كلمة المرور وإعادة التأكيد عليها مرة أخرى.

الخطوة التالية وهي القيام بكتابة “كود التحقق”.

يتوجب على المُتقدم في الخطوة التالية القيام بالمُوافقة على الإقرار الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاص بالمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “التسجيل” ومن ثَم كتابة “كود التوثيق” الذي تم إرساله على الجوال.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “توثيق التسجيل” في الضمان الاجتماعي الجديد.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟

وبعد أن تعرفنا على طريقة التسجيل في الضمان المطور سوف نُوضح لكم أهم الشروط التي تم وضعها لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد وفقاً لـ”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، وتتمثل شروط الاستحقاق في التالي:

“سعودي الجنسية” هي من أولى شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

يتم استثناء السيدات غير السعوديات المتزوجات من السعوديين.

يتم أيضاً استثناء السيدات الأرامل والمُطلقات غير السعوديات ولهن أبناء سعوديين.

يُستثنى أيضاً الأيتام، وذوي الإعاقة، وأيضاً السيدات اللاتي لديهن أيتام ولديهن بطاقات تنقل.

من أهم الشروط أيضاً أن لا يتعدى دخل المُستفيد سواء “المُستقل” أو “رب الأسرة” عن الحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش ويكون 550 ريال سعودي للأفراد و 1,100 ريال سعودي للعوائل.

لا يُمكن التقديم على الضمان المطور “الجديد” لأي من الأشخاص المُقيمين بأي من دور الإيواء التابعة للملكة العربية السعودية.

ضرورة الالتزام بجميع المُتطلبات التي أعلنت عنها الوزارة، بجانب تقديم الخدمات الخاصة بتعليم الأبناء والخدمات الصحية.

ضرورة الالتزام بكافة البرامج الخاصة بالتوظيف والتدريب بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور؟

بالكاد هُناك بعض الحالات التي يتم إيقاف صرف الضمان الاجتماعي لها كما أعلنت “وزارة الموارد البشرية” السعودية، وتتمثل تلك الأسباب في الآتي: