عاجل طريقة تقديم شكوى مالية في منصة الضمان الاجتماعي المطور.. الموارد توضح آلية رفع أعتراض

عند التوقف عن صرف مستحقات الضمان بسبب تأخيرها أو عدم الظهور لحالة الأهلية فهنا الشخص يكون محتاج لتقديم اعتراض بالضمان المطور، ويتم النظر في الطلب لمعرفة إن كان مستحقاً أم لا، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنجيب عن سؤال كيف اقدم اعتراض في الضمان المطور”شكوى مالية”.

كيف اقدم شكوى مالية “اعتراض” في الضمان المطور

على المواطنين بالسعودية الذين يستحقون الضمان أن يقدموا اعتراض إن توقف لهم الصرف للمستحقات المالية بشكل مفاجئ، ويقدم هذا الاعتراض بالشكل الإلكتروني من خلال الموقع التابع لوزارة الموارد، وإليكم طريقة تقديم الاعتراض وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد تدخل بعد هذا خدمة الاعتراضات.

تضغط على كلمة بدء الخدمة.

تدخل رقم الهوية للشخص المستفيد.

تقوم بكتابة كلمة السر التابعة للمستفيد.

تضغط على كلمة دخول وتسجل الدخول من خلال بوابة نفاذ الوطني.

تحدد بعض ذلك قائمة الطلبات التي ستظهر إليك في القائمة الرئيسية.

تزين رمز الإلغاء وهو العين الذي سيظهر بنافذة الطلب.

تقرأ حالة الأهلية وتطلع على أسباب التوقف لصرف المستحقات.

تجهز جميع المستندات التي تثبت لك الأحقية بالحصول على الضمان وترفعها بالشكل الإلكتروني بالموقع.

تنتظر أسبوعين وهذه هي المدة الأقصى لكي يتم الرد عليك.

تتواصل دائماً مع القنوات الخاصة بالخدمة الإلكترونية إن لم تتلقى الرد على الطلب الذي قمت بتقديمه.

حالات لا يحق لها تقديم اعتراض

إن نظام الضمان المطور قد حددت بعض الحالات التي لا يستطيع فيها المواطن أن يقدم اعتراض عند عدم الحصول على الدعم، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي:

أولاً إن تخلف المستفيد عن التحقيق لشرط الاستحقاق.

إضافة معلومات خاطئة خلال التسجيل عن الشخص أو أسرته.

في حالة عدم الاستجابة لطلب التحديث للبيانات بمدة تكن أكثر من 30 يوم.

حالات عدم التقييد للشخص المستفيد الذي يكون قابل للتأهيل أي عدم التزامه بالخطة التأهيلية.

قدرة الشخص على العمل ولا يقوم بالتقديم عليه بالمنصات الوظيفية المعتمدة من الوزارة.

تواجد الشخص المستفيد لأي مركز إيواء أو علاج يتبع الحكومة.

إن تنازل المستفيد عن الراتب بالشكل التلقائي.

التقديم للاعتراض

بإمكان مواطني المملكة السعودية المستحقين لمخرجات الضمان، والذين قد تأخر الصرف للدعم المالي لهم، أن يقدموا اعتراض عبر دخول رابط التقديم على الاعتراض بالضمان المطور، ومن بعد ذلك تسجل الدخول لحساب الشخصي بوزارة الموارد وتستكمل الخطوات حتى تقدم الاعتراض.