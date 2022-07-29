كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وأسباب رفض الأهلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور سوف يكون في اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل 2022م كالمعتاد، فيما أوضحت إنه يختلف الموعد في حالة إن صادف الميعاد يومي الجمعة والسبت فيتم ترحيل الصرف بتقديمه أو تأخيره يوماً، هذا وقت أضافت أن الضمان الاجتماعي المطور وفق آليات داعمة لإيصال الدعم إلى المستحقين الفعليين أي الأشد استحقاقاً بناءاً على المعايير والشروط المحددة، وتجدر الإشارة أن أسباب رفض قبول المسجلين أو رفض الأهلية يرجع لعدة عوامل لابد الانتباه لها وتتضمن المعلومات والبيانات المدخلة أثناء القيام بتسجيل استمارة الطلب يليها نقص في الوثائق الرسمية التي تؤهل المستفيد بالحصول على راتب الضمان، فيما توفر وزارة الموارد البشرية إمكانية تقديم اعتراض على أهلية الضمان ويتم مراجعة الطلب بعدها حين إثبات صدق المعلومات أو تقديم وثائق مطلوبة.

أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور

عدم الإفصاح عن الدخل أو وجود دخل إضافي.

نقص في رفع المستندات التي تثبت الراتب.

وجود ممتلكات تشمل أراضي أو منزل …إلخ.

تجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور.

وقوع أخطاء أثناء تسجيل المعلومات.

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عقوبة الاحتيال والحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق

في هذا الصدد صرحت النيابة العامة أنه يحذر أي أساليب احتيالية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه استحقاق، وتوقيع عقوبة تصل إلى 10 آلاف ريالا وقد تصل إلى السجن، فيما أفادت أن المعاش مخصص للفئات المستهدفة من الأسر والأشخاص المشمولين وفق لائحة الضمان والشروط المحددة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

عليك معرفة: كل ما تريد معرفته عن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور

عند الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان وذلك من خلال تسجيل الدخول على حسابك عبر منصة وزارة الموارد البشرية.

ثم تحديد أيقونة الأهلية والاستحقاق غير مؤهل سوف تكون مضمنة سبب الرفض .

عليك النقر على أيقونة تقديم اعتراض.

تعبئة الخانات ورفع الوثائق التي تثبت عكس سبب الرفض.

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حل مشكلة عدم الأهلية وإعادة تقديم طلب

يمكنك إعادة تقديم طلب في حالة إن تم الرفض أو صدور نتائج الأهلية مرفوض :-

تسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي.

اختر أيقونة (الطلبات).

ومنها ستجد الطلب ورقمه مرفق ورسالة تفيد أنه يتم إعلان نتائج الأهلية في مدة 25 يوم كحد أقصى.

ارجع إلى الصفحة الرئيسية ومنها أسفل ستجد أيقونة برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبجانبها (تم التحقق بنجاح) اضغط على تم التحقق.

سوف تجد داخلها (غير مؤهل).

قم بالضغط على علامة (العين) ومنها الضغط على إعادة تقديم طلب.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر رقم وزارة الموارد البشرية خدمة العملاء على 19911.