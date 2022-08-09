كيف اعرف العنوان الوطني برقم الهوية 1444 عبر سبل

في اطار الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات المسئولة بالمملكة السعودية للمواطنين والمقيمين، اطلق البريد السعودي خدمة الكترونية جديدة تمكن المواطنين من معرفة تفاصيل عناوينهم الذين يحتاجونها لأمور متعددة مثل التسوق عبر الإنترنت، حيث يتسائل الالاف من الأشخاص يوميا ويبحثون عن كيف اعرف العنوان الوطني بشكل دقيق، ويمكنك معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الكترونيا من خلال موقع سبل التابع للبريد السعودي.

كيف اعرف العنوان الوطني

ويمكنك من خلال موقع البريد السعودي معرفة العنوان الوطني لك بالتفصيل “المدينة والحي والشارع والبناية محل السكن”، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بتحديد العنوان الوطني، وهو موقع سبل.

قم بالضغط على كلمة “إدارة عنوان مسجل”.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح من اليسار إلى اليمين.

قم بادخال رقم جوالك بشكل سليم.

اضغط على كلمة التحقق من الهوية.

سيرسل لك رمز على هاتفك المحمول عبر رسالة نصية قصيرة.

ادخل الرمز السابق في المكان المخصص له ليظهر لك العنوان الوطني بشكل مفصل.

ما هو العنوان الوطني

ويعرف العنوان الوطني على أنه مجموعة من الحروف والأرقام تساعد على التعرف على عنوان المواطن في المملكة، وقد تم اقرار تلك الخدمة من مجلس الوزراء ليستفاد بها جميع المواطنين.

طريقة تعديل بيانات العنوان الوطني