كيف اسجل في حافز صعوبة الحصول على عمل – 7 خطوات للحصول على الدعم

كيف اسجل في حافز صعوبة الحصول على عمل؟ سؤال على الكثيرين من الرجال والنساء من المتعثرين في إيجاد الوظيفة المناسبة لهم، وهنا يقدم برنامج حافز إحدى البرامج الغير ربحية التي تقدم إعانات بصورة شهرية للفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات في المملكة يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والمساعدة المالية والمعنوية حتى الحصول على وظيفة وفق الضوابط المحددة التي تشمل الفئة العمرية من عشرون وحتى ستون عاماً للذكور، ومن 20 إلى 35 سنة للإناث، وذلك بتخصيص مبلغ مالي يبدأ من 1.500 ريال للأربعة أشهر الأولى، والثانية 1.250ريال ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة بجانب التأهيل والتدريب لحين التوظيف.

شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

حدد طاقات البوابة الوطنية على المتقدمين للاستفادة الدعم بعض المعايير التي تكون على النحو التالي:-

على المتقدمين سواء رجال أو نساء لديهم الجنسية السعودية.

ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يتعدى الـ60 عام.

لا يكون للمستفيد أي نشاط أو عمل تجاري ولا وظائف في القطاع الحكومي أو الخاص.

لابد أن يكون الشخص قادر على العمل.

أن يكون أنهى دراسة كل مراحل التعليم أو التدريب.

لا يكون مستفيد من برنامج حافز البحث عن عمل.

ألا يكون للشخص راتب ثابت يعادل المبلغ المخصص له من البرنامج أو أكثر منه، من أجل متوسط الشهر خلال السنة الأخيرة لبدء الشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.

يشترط الإقامة الكاملة في السعودية خلال 10 أشهر الأخيرة.

آليات قبول طلب التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء من الدراسة بالكامل أي مؤهل. 6 أشهر كحد أدنى في حالة انسحاب الشخص من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة الدولة الدراسية. عام كامل إذا انسحب من الدراسة وكان يستحق المكافأة من الدولة. أن تمر مدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ آخر وظيفة السابقة سواء إن كانت قطاع حكومي أو خاصة. فترة دراسة الأهلية وقبول الطلب لا تقل عن شهرين.

كيف اسجل في حافز صعوبة الحصول على عمل

7 خطوات التسجيل في حافز والحصول على الدعم :-

الدخول عبر بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل.

حدد كلمة مستخدم جديد.

عليك تعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم ورقم الهوية..إلخ.

ثم الموافقة على الأحكام والشروط.

يليها الضغط على إنشاء حساب.

ثم كتابة رمز التحقق البشري، ومنه سوف يرسل لك النظام كلمة مرور.

يليها الضغط على كلمة إدخال من أجل التحقق من الهوية واستكمال التسجيل.

حافز صعوبة الحصول على عمل كم المبلغ

يبدأ البرنامج بصرف مبلغ شهري قيمته 1500 ريالا وفق الضوابط المعلنة أعلى، وموعد صرف حافز شهر أغسطس الجاري سوف يكون يوم الخميس المقبل الموافق 5-8-2021م و 26 ذي الحجة 1442هـ، علماً بأنه ضروري على جميع المستفيدين تسجيل الدخول على الموقع بشكل أسبوعي وحضور الدورات التدريبية ومقابلات العمل.