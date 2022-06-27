كيف أقوم بفتح حساب في بنك الراجحي وما هي الشروط المطلوبة؟

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن خطوات فتح حساب في بنك الراجحي حيث أن بنك الراجحي يعتبر واحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية كما أنه يقدم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين بالإضافة إلى تسهيلات في السداد ومرونة في الأقساط ويمكن فتح حساب بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب للبنك وتوفير الوقت والمجهود وتجنب الازدحام، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات فتح حساب في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي

يجب اتباع الخطوات التالية لفتح حساب في بنك الراجحي:

في البداية يجب أن يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي ويمكن الدخول من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار فتح حساب.

الضغط على إنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

قرائه الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال الاسم كامل ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول والمعلومات الخاصة بالوظيفة التابع إليها المتقدم ومقر العمل ومحل الإقامة.

تحديد أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المارد فتح حساب به وكتابة كل البيانات الخاصة بالجنسية والضرائب وبيانات الأسرة وأرقامهم.

في النهاية يجب مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تأكيد فتح حساب في بنك الراجحي.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لفتح حساب في بنك الراجحي وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون العميل الراغب في فتح حساب في بنك الراجحي لا يقل عمره عن 18 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دايم.

يشترط أن يقر العميل بالموافقة على التصرفات القانونية.

يجب الموافقة بشكل كامل على كافة الشروط والأحكام إما في الفرع أو في الموقع الإلكتروني.

في حالة أن المتقدم مقيم ويش مواطن يشترط تقديم رقم أقامته ويجب أن تكون سارية.

مميزات فتح حساب في بنك الراجحي

يحصل العميل عند فتح حساب في بنك الراجحي عيل المميزات التالية: