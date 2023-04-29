كيف أقدم “طلب تصريح إسكان الحجاج 1444” .. رابط التقديم وكافة الشروط

لجنة إسكان الحجاج بالمملكة العربية السعودية، تفتح الباب لتلقي طلبات تصاريح إسكان الحجاج، وذلك من خلال أمانة العاصمة المقدسة، التي أعدت كافة التفاصيل الكاملة لراحة حجاج بيت الله الحرام، من مساكن جاهزة تعمل على راحة الحجاج، وتوفر لهم المساكن التي تساعدهم على استكمال مناسك الحج في راحة وسكينة وأمان، من خلال بعض الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بالمساكن، وسوف نشرح لكم التفاصيل، وننشر لكم رابط تقديم الطلبات، بالشرح الكافي والوافي لذلك.

طريقة تقديم طلب تصريح إسكان الحجاج

وكانت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، قد أعلنت، تجديد تصريح إسكان حجاج، من خلال مجموعة من الخطوات، التي من شأنها العمل على، ضوابط إسكان الحجاج، حتى يتم توفير كافة الأمور، بشكل منظم ومنسق ومريح للجميع.

الموقع الرسمي لتقديم الطلبات

ويتم تنظيم مساكن الحجاج، من خلال تصاريح سكن حج 1444 بمكة، وعلى كل من يرغب في الاستعلام عن تصريح الحج، عليه بالدخول على ، موقع أمانة العاصمة المقدسة بمكة، وستجدون في الموقع، كافة التفاصيل الخاصة بـ الاستعلام عن المكاتب الهندسية المعتمدة، وهي المكاتب الرسمية التي أعدت لذلك الغرض، وكذلك تستطيعون من خلال الموقع، الاستعلام عن مخالفة الحج بدون تصريح.

خطوات التقديم لتصاريح إسكان الحجاج

وعلى كل الراغبين في التقديم لتصريحات إسكان الحجاج، من اجل إصدار التصاريح الخاصة بتلك المساكن والمباني، من خلال عدة شروط وخطوات أعلنتها أمانة العاصمة المقدسة وهي كالتالي:

يتم تقديم الطلبات الخاصة بإسكان الحجاج لدى المكاتب الهندسية المعتمدة.

نقوم بإرسال الطلب إلكترونيا إلى اللجنة عبر الأقسام التالية تباعا:

قسم الاستقبال.

قسم التدقيق (فني السلامة الوقائية).

الفرق الميدانية.

أعضاء اللجنة.

رئيس اللجنة.

طباعة التصريح.

ويجب أن تسير الطلبات المقدمة وفق الشروط الرسمية التي أعدتها اللجنة التنفيذية لإسكان الحجاج، يتم استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج من اليوم السبت 9 من شوال سنة 1444 هجريا حتى نهاية شهر شوال.