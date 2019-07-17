برنامج حساب المواطن، بعد صرف الدفعة العشرون من حساب المواطن، حيث تم صرف أكثر من 2.6 مليار ريال سعودي كما تم صرف تعويضات للدفعه التاسعة عشر بقيمة 13.4 مليون ريال، إستقبل موقع حساب المواطن الإلكتروني طلبات الإعتراض على الدفعة العشرين يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر يوليو الجاري، كما يستعد المستفيدين بالدعم المقدم من برنامج حساب المواطن لإستقبال الدفعة الواحدة و العشرون و المستحقة في شهر أغسطس القادم، و بدأ مستفيدي الدفعة العشرون من تقديم طلب إعتراض على حساب المواطن .

رابط طلبات الإعتراض

أعلن برنامج حساب المواطن يوم أمسٍ الثلاثاء بدأ إستقبال طلبات الإعتراض على الدفعة العشرين من برنامج الدعم المقدم لهم، حيث يمكنك عزيزي المستفيد من الدفعة العشرون تقديم طلب إعتراض على حساب المواطن عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن ، و الجدير بالذكر أن مبلغ الإعتراضات في الدفعة السابقه بلغ حوالي 13.4 مليون ريال، كما نفذ البرنامج نحو 882 الف طلب على مدار الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت طلبات الإعتراض فقط 48 الف طلب على مدار ثلاثة شهور .

موعد صرف الدفعة الواحد و العشرون

يتم صرف الدفعة الواحدة والعشرون يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس القادم، حيث يتم إيداع دفعات حساب المواطن يوم 9 من كل شهر ميلادي على مدار 20 دفعه قدمت دعماً للشعب السعودي، كما بلغ إجمالي الدفعات العشرين السابقة 47.6 مليار ريال سعودي، حيث إرتفع مبلغ الدعم من 2 مليار في الدفعة الأولى ليصل الى 2.6 مليار في الدفعة العشرون وتستمر الزيادة متمثلة في مبلغ الدعم و مبالغ طلب الإعتراض على حساب المواطن، حيث من المحتمل أن ترتفع قيمة المبلغ المقدم في الدفعة القادمة بسبب رفع الدعم عن المواد البترولية و إرتفاع أسعار البنزين .