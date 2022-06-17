كيف أعرف الخدمات المشترك فيها stc من خلال رسالة نصية

العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية يبحثون عن إجابة سؤال كيف أعرف الخدمات المشترك فيها stc، وتعتبر شركة اس تي سي للاتصالات من أهم الشركات التي تقدم الخدمات المميزة للمستخدمين في السعودية من أجل استقطاب أكبر عدد منهم، بالمقابل هناك أشخاص يبحثون عن الخدمات التي يشتركون فيها ويمكنهم الاستفادة منها، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال الذي تطالعونه.

كيف أعرف الخدمات المشترك فيها stc

من الأسئلة التي يطرحها المشتركون في شركة اس تي سي سؤال كيف أعرف الخدمات المشترك فيها stc، ومن أجل اشتراك العملاء فيها يجب أن يقوموا بدفع رسوم مقابل ذلك، ويكون ذلك في كل شهر جديد، وغالبا ما يتفاجأ العملاء بنقصان رصيدهم الذي تستهلكه الخدمات، لذلك هم يريدون أن يكونوا على دراية بها، والشركة حددت الطريقة للمستخدمين لكي يتعرفوا على الخدمات، وهي إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 800444.

كيف أقوم بإلغاء الخدمات المشترك فيها stc

يستطيع العملاء إلغاء كل الخدمات المشتركين فيها في أس تي سي غير المرغوب فيها، وتلقائيا سيتم خصم ذلك من رصيدهم الذي يحصل عندما تتجدد الخدمة في كل شهر، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

أولا: يرسل المستخدم رسالة فارغة على الرقم التالي 800444، وهذه الرسالة مجانية

ثانيا: يمكن للمشترك إلغاء الخدمة التي لا يرغب في استخدامها، يختار الخدمة ثم ينقر على زر الإلغاء.

شركة الاتصالات stc

إن شركة الاتصالات stc في السعودية هي أول مشغل لخدمة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تأسست في أبريل 1998، تم إطلاق تطبيق خاص بالشركة وقنوات رقمية، وأيضا قامت بإطلاق الجيل الخامس في المملكة سنة 2020.

نصل إلى ختام مقال كيف أعرف الخدمات المشترك فيها stc، ووضحنا لكم الطريقة التي يجب اتباعها لإلغاء أي خدمة.