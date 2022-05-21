كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي.. ومتى يسقط اسمك من الضمان

كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي، تساؤل يتبادر إلى أذهان الكثيرون من المواطنين السعوديين بعد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ويريدون معرفة فيما إذا كانوا من المقبولين للاستفادة من معاش الضمان أم لا، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خدمة إلكترونية، وهي الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد)، وهذا يقود لبيان متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل التي تهمّكم حول هذا الموضوع.

كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي

طريقة الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن للأفراد الذين سجلوا في نظام الضمان الاجتماعي للحصول على معاش، الاستعلام عن حالة طلبهم ومعرفة استحقاقهم لمعاش الضمان من عدمه، الاستفادة من خدمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية بالاستعلام عن ذلك والحصول على إجابة عن التساؤل كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط المباشر التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التالي : الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد المستعلم.

إدخال رقم الضمان الذي يكون حصل عليه المستفيد عند التسجيل .

إدخال رمز التحقق من الاستخدام البشري كما هو ظاهر في الصفحة.

ثم النقر على أيقونة عرض.

وبعد إتمام الخطوات السابقة ستظهر كافة البيانات المتعلقة بحالة المستفيد ومعرفة إذا تم قبوله في الضمان الاجتماعي أم لا.

متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي؟

وفي سياق متصل بموضوع كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي، هناك من يسأل عن أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي، وبمعنى آخر متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي، لذلك وإجابة على هذه التساؤلات من المفيد بيان أسباب إيقاف معاش الضمان والتي تشمل ما يلي: