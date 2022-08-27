كيف أعرف فصلي من نظام نور 1444 وطريقة الاستعلام عن توزيع الطلاب في الفصول

نظام نور التابع لـ”وزارة التعليم” يُعد من أهم وأفضل الأنظمة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، فمن شأنه العمل على تقديم كافة الخدمات للطُلاب والطالبات وأولياء الأمور وأيضاً الكوادر التعليمية، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد يتساءل كافة الطُلاب والطالبات “كيف أعرف فصلي في نظام نور 1444″، وسوف نُجيب على ذلك تفصيلاً عبر تقريرنا التالي.. فضلاً تابعونا.

كيف أعرف فصلي في نور 1444؟

من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر نظام نور، وضمن تلك الخدمات هي خدمة ترحيل الطلاب وأيضاً خدمة “معرفة فصلي” في نور الإلكتروني لكافة الطُلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، ويُمكن معرفة الفصول عن طريق الخطوات الآتي ذكرها:

الخطوة الأولى وهي التي تتعلق بالتوجه إلى مِنصة “نور الإلكترونية“.

يتبع ذلك القيام بكتابة البيانات المطلوبة في أماكنها المُخصصة وتتمثل تلك البيانات في:

اسم المُستخدم. رمز المرور. كود التحقق.

يتبع ذلك النقر على تبويب “تسجيل الدخول” ومن ثَم اختيار أيقونة “الاستعلام عن الفصل”.

يُمكن أيضاً الاستفادة من خدمة “الاستعلام عن المرحلة”.

يتم في تلك الخطوة القيام بكتابة البيانات الخاصة بـ”الطالب/ة”.

في الأخير سوف يُلاحظ انبثاق نافذة جديدة بها كافة البيانات الخاصة بالطالب/ة.

خطوات تحديد فصل الطالب عبر نظام نور 1444 – 2022

من جانب آخر تم توضيح الأمر بأنه يُمكن لكافة الطُلاب والطالبات القيام بتحديد الفصل الدراسي عبر نظام نور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح المِنصة الرسمية لـ”نظام نور” عبر الرابط المذكور أعلاه.

يتبع ذلك القيام كتابة البيانات الخاصة بالطالب في الأماكن التي تم تخصيصها لذلك.

الخطوة التالية وهي التي تتعلق بالنقر على قائمة الخدمات ومنها الضغط على أيقونة “تحديد فصول الطلاب”.

كتابة بيانات الطالب/ة المطلوبة، وهي كالآتي:

اسم الطالب/ة. النظام الدراسي. الصف الدراسي. مدرسة الطالب. القسم.

بعد ذلك يتم النقر على خيار “ابحث” ومن ثَم الضغط على تبويب “التالي”.

سوف نُلاحظ في تلك الخطوة الآليات الخاصة بالتوزيع ويجب النقر على أيقونة “حفظ”.

في الأخير سوف يتم الانتظار دقائق قليلة لحين التأكيد على اتمام عملية إضافة الطالب/ة في الصف الدراسي.

خطوات الاستعلام عن توزيع الطلاب في نظام نور 2022

بعد الإجابة على سؤال كيف أعرف أنا في أي فصل وتوضيح الخطوات الواجب اتباعها، بالكاد سوف يبحث الطُلاب والطالبات على رابط الاستعلام عن توزيع الطلاب في نظام نور 1444، وجدير بالذكر أن “التعليم” السعودية قد أشارت إلى إمكانية الاستعلام من خلال الخطوات التي تجدونها أدناه:

فتح نظام نور الإلكتروني ومن ثَم تسجيل الدخول.

الخطوة التالية وهي القيام بالتوجه إلى شريط البحث ومن ثَم إدخال “توزيع الطلاب”.

سوف يتم الآن إدراج كافة البيانات المطلوبة الخاصة بـ: