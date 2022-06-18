كيفية وشروط الحصول على بطاقة سنابل الخير 1443 هـ

قامت أسواق العثيم في عام 2015 باقامة حملة خيرية للعملاء والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسعى تلك الحملة الى مساعدة المقيمين والعملاء داخل المملكة على شراء كافة إحتياجاتهم من المواد الغذائية من كافة فروع العثيم ماعدا الأجهزة الإلكترونية، وذلك من خلال بطاقة سنابل الخير، وتبلغ قيمة البطاقة 100 ريال سعودي وتعادل النقد، ويمكنك عزيزي المستفيد التمتع بمزايا البطاقة من خلال الحصول عليها، وسوف نستعرض لكم من خلال ذلك المقال كافة الخطوات المتبعة للحصول على البطاقة وشروط الحصول عليها.

ضوابط إمتلاك سنابل الخير 2022

إمتلاك العضوية المسبقة لبرنامج اكتساب.

أكبر دعم يكون 100 ريال سعودي، ويتم خصمهم من مشتريات المستفيد كل شهر.

لا يمكن من خلال البطاقة شراء الأجهزة الإلكترونية والأصناف المخفضة من الخصم لصاحب البطاقة.

يحق لإدارة أسواق العثيم واكتساب إلغاء الرصيد من البطاقة، أو إلغاء الإشتراك دون الرجوع للعميل.

يحق للعميل الواحد إستخدام بطاقة واحدة فقط.

الموافقة من قبل العميل على كافة الشروط والأحكام الخاصة بإدارة أسواق العثيم واكتساب.

الخدمات التي يتم تقديمها تابعة للجمعيات الخيرية في المملكة السعودية فقط.

أسعار المشتريات تشمل الضريبة.

طرق الحصول على بطاقة سنابل