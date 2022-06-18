أخبار السعودية

كيفية وشروط الحصول على بطاقة سنابل الخير 1443 هـ

حنان أحمد

قامت أسواق العثيم في عام 2015 باقامة حملة خيرية للعملاء  والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسعى تلك الحملة الى مساعدة المقيمين والعملاء داخل المملكة على شراء كافة إحتياجاتهم من المواد الغذائية من كافة فروع العثيم ماعدا الأجهزة الإلكترونية، وذلك من خلال بطاقة سنابل الخير، وتبلغ قيمة البطاقة 100 ريال سعودي وتعادل النقد، ويمكنك عزيزي المستفيد التمتع بمزايا البطاقة من خلال الحصول عليها، وسوف نستعرض لكم من خلال ذلك المقال كافة الخطوات المتبعة للحصول على البطاقة وشروط الحصول عليها.

كيفية وشروط الحصول على بطاقة سنابل الخير 1443 هـ

ضوابط إمتلاك سنابل الخير 2022

  • إمتلاك العضوية المسبقة لبرنامج اكتساب.
  • أكبر دعم يكون 100 ريال سعودي، ويتم خصمهم من مشتريات المستفيد كل شهر.
  • لا يمكن من خلال البطاقة شراء الأجهزة الإلكترونية والأصناف المخفضة من الخصم لصاحب البطاقة.
  • يحق لإدارة أسواق العثيم واكتساب إلغاء الرصيد من البطاقة، أو إلغاء الإشتراك دون الرجوع للعميل.
  • يحق للعميل الواحد إستخدام بطاقة واحدة فقط.
  • الموافقة من قبل العميل على كافة الشروط والأحكام الخاصة بإدارة أسواق العثيم واكتساب.
  • الخدمات التي يتم تقديمها تابعة للجمعيات الخيرية في المملكة السعودية فقط.
  • أسعار المشتريات تشمل الضريبة.

نظام التقاعد المدني الجديد 1443 التأمينات الاجتماعية السعودية

“اربح 3000 ريال”.. مسابقة تصميم شعار للقافلة الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة

طرق الحصول على بطاقة سنابل

  • يمكن الحصول على بطاقة سنابل الخير عن طريق الدخول الى الموقع الإلكتروني لشركة العثيم في المملكة العربية السعودية.
  • من خلال تحميل تطبيق اكتساب الإلكتروني.
  • عن طريق فروع العثيم في السعودية، من خلال إدارة الفرع أو الكاشير.
Avatar of حنان أحمد
حنان أحمد

حنان أحمد موسى .. أعمل لدي العديد من المواقع الإخبارية واعشق السيارات BMW والسفر وركوب الدراجات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.