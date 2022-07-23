كيفية وشروط إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز السعودية

أطلقت المملكة العربية السُّعُودية حديثاً خدمة عقد الزواج الإلكتروني الذي يستطيع الأفراد إجراؤه عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السُّعُودية، وهي خدمة سهلة لا تحتاج الكثير من الإجراءات إنما تحتاج لموعد مسبق يتلاءم مع المأذون الذي سيعقد الزواج عبر المنصة، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، و في هذا المقال سنتطرق للحديث عن طريقة إنشاء عقد الزواج والخطوات ومتطلبات وشروط عقد الزواج وخدمة ناجز.

عقد الزواج

هو عبارة عن خدمة إلكترونية يتم تقديمها عبر بوابة ناجز التابعة إلى وزارة العدل في المملكة، و التي يتم بواسطتها إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها عملية عقد الزواج بآلية إلكترونية بسهولة ويسر، بحيث تمكن الأفراد المستفيدين من تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بهم بالإضافة إلى البيانات الضرورية لإتمام عقد الزواج، ثم حجز موعد مناسب لأجراء العقد الإلكتروني.

خدمة ناجز

هي خدمة أتاحتها وزارة العدل السُّعُودية من أجل إنشاء عقد زواج رسمي إلكتروني، متاح للجميع، وذلك عبر إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة مع تجهيز الأوراق الضرورية وإجراء الفحص الطبي.

خطوات إنشاء عقد الزواج عبر ناجز

عند إنشاء عقد الزواج يجب أن تتوفر عدة خطوات لإجراءها وهي كالتالي:

الدخول إلى بوابة ناجز عبر خِدْمَات وزارة العدل الإلكترونية.

عبر خِدْمَات وزارة العدل الإلكترونية. النقر على خدمة إنشاء عقد زواج بواسطة تبويب الحالة الاجتماعية.

الضغط على أيقونة استخدام الخدمة بعد الاطلاع على التفاصيل.

اختيار الجهة المراد إجراء الخدمة بواسطتها.

الضغط على أيقونة المتابعة.

إدخال البيانات الخاصة بالزوج والزوجة.

إدخال بيانات الوكيل وتحديد نوع الزوجة ضمن الخيارات المتاحة.

إدخال بيانات الخاصة بالوثيقة لإثبات حالة الزوجة.

تحديد نوع المهر و كافة التفاصيل المتعلقة به.

إدخال شروط الزوج والزوجة.

إدخال البيانات الخاصة بالولي التي تشمل فحص الزواج وإرفاق ماهو مطلوب من مستندات ووثائق.

أدخال البيانات الخاصة ب الأفراد الشهود على العقد.

حفظ البيانات وتقديم الطلب عند الانتهاء من تعبئة النموذج.

متطلبات وشروط عقد الزواج

عقد الزواج عند إجراؤه عبر منصة ناجز يتطلب عدة شروط ومتطلبات من وثائق ومعلومات هامة لإجراء العقد وهي متطلبات كالتالي:

المعلومات الخاصة بالهوية الوطنية من وزارة الداخلية.

المعلومات الخاصة بالوكالة والصكوك من وزارة العدل.

التثبيت من إجراء الفحص الطبي في أحد المراكز الصحية أو المستشفيات قبل الموعد المحدد لجلسة عقد النكاح مع المأذون.

إن كان المرأة مطلقة لابد من إحضار نسخة من صك الطلاق.

في حالة وفاة والد الزوجة أو زوجها لابد من إحضار نسخة من صك حصر الورثة.

قدمنا لكم في هذا المقال طريقة إنشاء عقد الزواج الإلكتروني عبر منصة ناجز دون الذَّهاب إلى المحكمة مع توفر كافة المتطلبات وشروط إنشاء العقد والخطوات اللازمة لإنشاء عقد الزواج.