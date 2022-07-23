كيفية كتابة طلب مساعدة من عبد العزيز بن فهد 1444 هجري

تتعدد المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسعي لتقديم المساعدات المختلفة للفقراء والمحتاجين، حيث يلجأ العديد من ذوي الدخل المحدود و الفقراء إلى تقديم طلبات مساعدة مالية للمؤسسات المختلفة في المملكة العربية السُّعُودية مثلما تقدمه مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد من مساعدات مالية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية كتابة طلب المساعدة وخطوات تقديمها إلى المؤسسة.

الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي

هو أحد الأمراء السعوديين الذي يسعى إلي تقديم العديد من المساعدات المالية للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، وهو نجل الملك عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، أحد أبرز الأمراء السعوديين الذين لهم بصمة كبيرة في تقديم يد العون والمساعدة للعديد من الفقراء حول المملكة كالمساعدات المالية ومصاريف العمليات الجراحية وصرف العلاج للمحتاجين وتحمل نفقة العديد من الأسر المتعففة وكذلك العديد من النفقات للنساء المطلقات والأرامل.

صيغة طلب مساعدة مالية من الأمير فهد بن عبد العزيز

هناك أكثر من صيغة مقترحة لتقديم طلب مساعدة من الأمير فهد بن عبد العزيز، وهي كالتالي:

•أولاً: بسم الله الرحمن الرحيم إلى صاحب السمو الأمير/ عبد العزيز بن فهد آل سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد، أتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر والعرفان، على ما تقدموه من مساعدات للفقراء والمحتاجين، فجزاكم الله عنا وعنهم كل الخير، وهذا ما شجعني لمراسلة سموكم. (ذكر الحاجة أو نوع المساعدة المطلوبة، وقدرها إن كانت مساعدة مالية)، ثم البدء (شرح الظروف الشخصية بشكل مختصر دون إطالة، والسبب الداعي إلى مراسلة الأمير، مع تقديم كافة الأوراق والمستندات الدالة على صدق الحاجة) مستجديًا من سموكم الكريم ومستجدي الخير والنخوة التي تعرف عنكم، وأرجو من الله أن تقبل طلبي وتقفون بجاني في هذه الأزمة. ووفقكم اله لكل خير وأنعم عليكم من واسع فضله مقدم الطلب/ الرَّقَم الوطني/ محل الإقامة/ رَقَم الهاتف/ التوقيع/.

•ثانياً: إلى سمو الأمير/ عبد العزيز بن فهد آل سعود، حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أتقدم لسموكم الكريم بطلبي وحاجتي لما لمسناه منكم من أعمال الخير، ومد يد العون للمحتاجين وهذا ليس بغريب عنكم وعن الراحل سمو الملك فهد وآل سعود أنا المواطن: …………………… ، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية: ………………………. ، محل الإقامة: …………………… ، هاتف رَقَم: ……………………………… أرجو من سموكم الكريم أن تتقبل طلبي، وتنظر إلى حاجتي بعين الرأفة، فأنا المعيل لأسرتي التي تتألف من (….) فردًا، وليس لي أي مصدر للدخل ولا معيل سوى الله سبحانه تعالي، وتراكمت عليّ الديون لذا أتمنى الحصول على مساعدة مالية من سموكم، وكلي رجاء أن تمدوا لي يد العون وتوافقون على طلبي. كلي أمل من الله أن أحصل على المساعدة وأضع أملي في الله وبسموكم لمساعدتي، وأن ينال طلبي القبول، ومني لكم جزيل الشكر. الاسم: رَقَم الهُوِيَّة: رَقَم الهاتف: العنوان: التوقيع.

طريقة كتابة طلب المساعدة

نشر عبر العديد من المواقع الإلكترونية طريقة كتابة طلب المساعدة من المؤسسة، من أجل التأكد من صحة الكتابة، وهي كالتالي:

•في منتصف الصفحة كتابة البسملة، ثم السيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد حفظك الله.

•كتابة تمهيد بسيط ومدح للأمير وأفعاله الخيرية الملموسة.

•كتابة حاجتك سواء مساعدة مالية أو غيرها.

•شرح الأسباب والظروف التي دفعتك لكتابة الطلب، بشكل منظم ومختصر.

•ختم الطلب بالدعاء للأمير وشكره.

•كتابة البيانات الشخصية (الاسم، رَقَم الهُوِيَّة/ الإقامة، العنوان الصحيح، رَقَم هاتف للتواصل).

•إرفاق المستندات اللازمة.

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير بن فهد بعدة طرق منها:

•عنوان المؤسسة: وهو طريق الأمير فهد بن سلطان، بجانب مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الروضة، جَدَّة المملكة العربية السُّعُودية.

•رَقَم الهاتف: (920030003).

•رَقَم الواتساب: (8004000000).

إلى هنا نكون قد وضحنا صيغة طلب المساعدة من مؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز وكذلك بيّنا كيفية كتابة هذه الصيغة، وقد وصلنا سوياً إلى نهاية هذا المقال.