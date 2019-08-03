كيفية فحص صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يتسائل الكثيرون من المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة، حيث تعتبر تلك المساعدة من أبرز الخدمات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وذلك من أجل تقديم يد العون للمواطنين السعوديين، حيث كشفت العديد من المصادر في المملكة على أنه سوف يتم إيداع مساعدة المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة، ويأمل الكثيرون إيداع المقطوعة خلال الأيام القادمة من أجل التحضير الجيد لعيد الأضحي المبارك، وكشفت الوزارة على أن الهدف من المقطوعة هو محاولة التخفيف عن المواطن السعودي عبء إرتفاع الأسعار والخدمات التي تقدمها المملكة، وذلك من أجل القيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

شروط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يجب أن يبلغ المتقدم أن يكون قد وصل إلى 35 عاماً من أجل التسجيل والإستفادة من المقطوعة. يجب أن يمر عام على الأقل من أجل الحصول على مساعدة المقطوعة . 30 ألف ريا سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج مساعدة المقطوعة. تحدد المقطوعة وفقاً للدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة .

إستعلام الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين عن موقع من أجل الإستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي، من أجل الإستفادة من المقطوعة، التي تقدمها الوزارة، وقد صممت الوزارة ذلك من أجل التخفيف عن المواطن السعودي عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المستفيد الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــــنـــا