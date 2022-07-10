كيفية فتح حساب في بنك الراجحي

الكثير يبحث عن طريقة فتح حساب في بنك الراجحي، لما يتمتع به البنك من شهرة واسعة في المملكة.

وفي هذه المقالة سوف نعرف شروط وخطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي دون الحاجة للذهاب للبنك.

1-شروط فتح حساب في بنك الراجحي:-

تقديم الهوية الوطنية / هوية الإقامة للمغتربين.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام لحسابات البالغين، وأن لا يقل عن 15 عام للقاصرين.

وجود رقم جوال للتسجيل بشرط أن يكون صادرا من أحد مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة.

يجب أن يكون العنوان واضحا وصحيحا.

يشترط تسجيل المتقدم في خدمة (أبشر) لإتمام عملية تأكيد الحساب.

يجب أن يكون رقم الجوال باسم صاحب الحساب.

أن لا يكون المتقدم عميلا أو لديه حساب بالبنك.

2-خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين:-

الدخول لموقع البنك من هنا.

عليك أن تقوم بتعبئة بياناتك الأساسية.(1)

استكمل بياناتك، وتـأكد من رقم جوالك.(2)

بعد الضغط على (التالي)، سيتم تحويلك إلى بوابة نفاذ.

قم بإدخال بياناتك على نفاذ.

في الخطوة الأخيرة ستصلك رسالة علي الجوال لتأكيده.

مبارك عليك إنشاء حسابك في بنك الراجحي.

(2)استكمل بياناتك، وتـأكد من رقم جوالك.

بعد فتح حسابك بالبنك أونلاين يصبح لديك الحرية في اختيار أي فرع للتعامل معه، كما يوفر بنك الرجحي خدمة (صناديق الأمانات) التي تمكنك من حفظ كل ما هو ثمين لدي البنك.

قمنا في هذا المقال بعرض شروط فتح حساب في بنك الراجحي، وارفقنا لكم الخطوات مع الصور.