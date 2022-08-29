كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444

مساعدة مالية من الملك سلمان هي خدمة مقدمة من خدمات المملكة وخادم الحرمين الشريفين وذلك عقب توجيهات المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات لجميع المواطنين وذلك لتخفيف العبء عليهم بسبب الأزمات الإقتصادية والمالية التي تواجه العالم أجمع، يمكنك طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وذلك لشراء كل ما يلزمك من أمور البيت مثل الطعام والشراب أو يمكنك الطلب من جمعية خيرية.

كيف أطلب مساعدة مالية من الملك سلمان

المملكة العربية السعودية نموذج ومثال للحكومة التي تهتم بشعبها فقام خادم الحرمين بتوجيه جميع الوزارات بالتعاون مع بعضهم لتقديم كل المساعدات لجميع المواطنين وكمثال وزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية مع التنمية الإجتماعية وذلك لإمداد المواطن بالدعم السكني للمستفيد من نظام الضمان الاجتماعي السعودي وعقب كل ذلك الديوان الملكي استقبل الكثير من الطلبات المساعدة المالية من الملك سلمان، ستحصل على جواب قم بتعبئته بشكل صحيح مع تقديم الأوراق والمستندات التي يطلبها مع إرسال جميع الأوراق لمقر الديوان الملكي في السعودية عبر البريد.

أفضل صيغة طلب مساعدة مالية لتسديد الديون

الصيغ المفضلة في طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لتسديد الديون فهي كما يلي:

خادم الحرمين الشريفين، سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…،

أتوجه بجزيل الشكر والتحية والمحبة إلى سيادتكم نظير جميع الخدمات التي استطعتم تقديمها على مدار سنوات، والمستوى الاقتصادي المتميز والمكانة المميزة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية.

وأطمع في قبول طلب بسداد الديون لدى (يذكر الجهة المديون لها)، حيث أنه ضاق بي الحال، ولدي (يذكر عدد أفراد الأسرة التي يعمل على اعالتهم)، وأرجو التكرم بمساعدتي.

ثم يُختم الطلب بكتابة بياناتك الاسم رباعي وعنوان السكن أو عنوان العمل وحالتك الاجتماعية وقيمة الرواتب وأيضًا كتابة كيف التواصل سواء بالبريد الإلكتروني أو رقم الجوال.

كيفية طريقة التسجيل في الجمعية الخيرية؟

لكي تستفيد من المنصة وإرسال التبرع لك يجب التسجيل في منصة إحسان: