كيفية طباعة عقد ايجار الكتروني في السعودية 1444 عبر شبكة إيجار

تعتبر خدمة طباعة عقد الإيجار هي واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها شبكة إجار في المملكة العربية السُّعُودية، و التي تهتم بتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، من أجل حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة طباعة عقد إيجار إلكتروني، بالإضافة إلى كيفية إلغاء هذا العقد من طرف واحد.

وزارة الإسكان إيجار

هي منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في جميع أنحاء السُّعُودية، مع الحفاظ على حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، كما تعمل هذه المنصة على توفير مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تساهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري، بواسطة تنظيم وتيسير الأعمال بالتوافق مع القانون السعودي.

طباعة عقد إيجار إلكتروني

سمحت شبكة إيجار خدمة طباعة عقد إيجار إلكتروني من خلالها، بواسطة مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع إيجار الإلكتروني بشكل مباشر.

الإلكتروني بشكل مباشر. النقر على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية، ومن ثم اختيار (شبكة إيجار).

الدخول بواسطة تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على “عقود الإيجار” من القائمة العلويّة.

النقر على أيقونة “عقود الإيجار”.

التوجه إلى خيارات البحث للعثور على العقد.

النقر على أيقونة “عرض العقد”.

النقر على اختيار “تحميل العقد”.

تفعيل العقد بعد انتهاء عمليّة التحميل، ومن ثم طباعته.

الاستعلام عن عقد إيجار

يمكن الاستعلام عن حالة عقد الإيجار بواسطة اتباع العديد من الخطوات البسيطة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان.

الضغط على “الخِدْمَات الإلكترونية”.

الضغط على خِيار “الاستعلام عن حالة الطلب في برنامَج إيجار”.

تعبئة رَقَم الطلب، و رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، و تاريخ الميلاد، و رمز التحقق.

النقر على “عرض”.

خطوات توثيق عقد إيجار إلكتروني عبر نظام أبشر 1444

وضحت شبكة إيجار كيفية توثيق عقد الإيجار عن طريق أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بشكل مباشر.

الإلكترونية بشكل مباشر. التوجه إلى أبشر الأفراد.

الضغط على أيقونة “الخِدْمَات الإلكترونية”.

التوجه إلى موقع وزارة الإسكان.

الضغط على أيقونة “توثيق عقد الإيجار”.

الضغط على أيقونة “الاستمرار للصفحة التالية”.

عرض بيانات عقد الإيجار.

الضغط على أيقونة الموافقة.

الضغط على أيقونة إلغاء أو رفض.

الضغط على أيقونة “التأكيد”.

عرض رسالة إتمام التسجيل تتضمن قَبُول الطلب.

صيغة عقد الإيجار في السعودية

إنَّه في يوم ……….. الموافق / / هـ بمدينة ــــــــــــ جرى إبرام هذا العقد والتوقيع عليه بين كل من:- 1- السيد / ……….. ، …….. الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ( ) والمعبر عنه بالمؤجر. 2- السيد / ……. ، …….. الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ( ) والمعبر عنه بالمستأجر. وبعد أن أقرّ الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية المعتبرة شرعًا اتفقا على الشروط الآتية:- 1- أجر المؤجر على المستأجر بموجب هذا العقد والمعبر عنها هنا بالعين المؤجرة الواقعة بعمارة المؤجر ………. بحي ……. بمدينة مكة وذلك لاستعمالها. 2- إن هذا الإيجار معقود لمدة (سنة هجرية واحدة) تبدأ في / / هـ وتنتهي في / / هـ. 3- يتم فسخ هذا العقد تلقائيًا في حالة مخالفة المستأجر لأيٍّ من التزاماته التعاقدية، ودون الحاجة إلى أيّ إجراء لتمام هذا الفسخ.حُرر هذا العقد من نسختين موقعتين من قبل الطرفين بيد كلِّ طرف منهما نسخة للعمل بموجبها ويعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. والله ولي التوفيق،،، الطرف الأول (المؤجر) الطرف الثاني (المستأجر) الاسم / الاسم / التوقيع / التوقيع/

في نهاية هذا المقال تعرفنا إلى طريقة طباعة عقد إيجار إلكتروني في المملكة العربية السُّعُودية، و طريقة الاستعلام عن عقد إيجار وكيفية توثيق عقد الإيجار بشكل إلكتروني عبر نظام أبشر التابع للحكومة السُّعُودية.