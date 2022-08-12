كيفية طباعة صك طلاق برقم الهوية 1444.. والاستعلام عن رقم الوثيقة

هناك العديد من الخمات التي تقدمها بوابة ناجز التابعة لوزارة الدخلية السعودية، حيث تستطيع طباعة صك طلاق برقم الهوية بالإضافة إلى الاستعلام عن رقم الوثيقة، لآن العديد يتساءل عن كيفية استخراج صك الطلاق بدون الذهاب إلى مكاتب أو موظفين الآن من المنزل تستطيع عملها.

كيفية طباعة صك طلاق برقم الهوية

إذا أردتي طباعة صك طلاق برقم الهوية من بوابة ناجز الإلكترونية فكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية وهى:

الدخول على بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل. ثم النقر على أيقونة استخدام الخدمة. الضغط على تقديم طلب جديد لصك الطلاق. بعد ذلك يجب تحديد الجهة وتكون دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف أو دائرة الأوقاف والمواريث في الأحساء أو الإسناد المركزي للتوثيق. ثم النقر على أيقونة متابعة. بعدها يجب تحديد الصفة وهى أما أن تكون وكيل أو أصل. تحديد نوع هوية المتقدم. ثم كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم. إدخال التاريخ الميلادي الخاص بطلب توثيق الطلاق. ثم الضغط على أيقونة التحقق لمعرفة طريقة توثيق الطلاق. إدخال عدد مرات الزواج وكتابة عدد مرات الطلاق للزوجة. ثم كتابة مهنة الزوجة وكتاب المستوى التعليمي لها وكتابة المنطقة التي تعيش بها. كتابة مدينة الزوج. كتابة رقم النكاح. كتابة نوع حالة الطلاق وهل تم التلفظ بالطلاق بالفعل أم لا. ثم كتابة لفظ الطلاق وكتابة عدد مرات الطلاق. كتابة الدولة التي حدث بها هذه الواقعة. آخر خطوة هي النقر على أيقونة تقديم الطلب.

كيفية طباعة صك الطلاق من ناجز

يمكنك ذلك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ومن أعلى يسار الصفحة. يتم الضغط على قائمة الخدمات. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. بعدها يتم النقر على أيقونة الحالات الاجتماعية. النقر على أيقونة الوثائق المتعددة. النقر على أيقونة تقديم طلب جديد وكتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم. آخر خطوة هي الضغط على تسجيل الدخول ليتم استعراض كل المعلومات طباعة صك طلاق عبر ناجز.

ما هي طريقة تعديل صك الطلاق

إذا أردت القيام ببعض التعديلات على صك الطلاق الخاص بك فكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول على خدمة تحديث الصك التابعة لوزارة العدل.

بعدها يتم النقر على الدخول على الخدمة.

ثم النقر على طلب جديد وكتابة: نوع الهوية ورقمها. كتابة تاريخ الميلاد. رقم الجوال. كتابة صفة مقدم الطلب.

النقر على تحقق ثم إدخال الرمز الذي يصل على رقم الهاتف.

إدخال رقم الصك وإدخال بيانات مصدر الصك واسم الجهة المرسل لها هذا الطلب.

آخر خطوة هي تقديم الطلب.

طريقة معرفة رقم صك الطلاق

لكى تُجرى مجموعة من المعاملات الحكومية الخاصة بالأحوال الشخصية فأنت بحاجة إلى رقم وثيقة الطلاق ويمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية: