يعد تصريح الحج هو الدليل الذي يؤكد على سماح الحكومة السعودية لحاملة بأداء فريضة الحج فلا يمكن السماح بدخول الأشخاص إلى مدينة مكة في أوقات الحج دون هذا التصريح، حيث إن الحكومة تفرض غرامات وعقوبات على من يوجد في أوقات الحج دون تصريح، وفي هذا التقرير سوف نبين كيفية طباعة تصريح الحج بشكل إلكتروني 2022.

كيفية طباعة تصريح الحج بشكل إلكتروني 2022

منصة أبشر الإلكترونية قد أطلقت خدمة طباعة تصريح الحج لمساعدة الأفراد الذين حصلوا على تصريح تقديمه للجهات المسؤولة عند الانتقال لأداء فريضة الحج ويتم طباعة التصريح عن طريق النقاط التالية:

يتم زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. اضغط على أيقونة أبشر أفراد. سجل الدخول عبر إدراج اسم المستخدم ورمز المرور. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول. أضف رمز التحقق الذي استقبله جوالك. انتقل إلى قائمة خدماتي. اضغط على أيقونة تصريح الحاج. يتم عرض التفاصيل الخاصة بتصريح الحج. اضغط على أيقونة طباعة تصريح الحج. عليك الاحتفاظ بالتصريح بعد الطباعة لأنه يتطلب تقديمه للجهات المسؤولة عند أداء فريضة الحج.

خطوات إلغاء حجز تصريح الحج

في حالة حدث أمر طارق للمواطن السعودي ولم يستطع أداء مناسك الحج يستطيع إلغاء الحجز الخاص به ويتم ذلك بشكل إلكتروني عن طريق اتباع التعليمات التالية: