كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة للمقيمين عبر منصة أبشر – التأشيرات الإلكترونية

يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال بوابة أبشر التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين بالمملكة، وتقدم لهم العديد من الخدمات الأخرى، وذلك للمقيمين والوافدين، فيمكن التسجيل من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ومن ثم الحصول على جميع المعلومات التي تخص الوافدين، فيمكن التعرف على اسم الكفيل، أو الاستعلام عن نطاق مؤسسة وغيره من أهم الخدمات التي توفرها المملكة للمواطنين.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

وحتى تحصل على خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة يمكن أن تتبع معنا الخطوات التالية فقط:

عليك أولًا زيارة موقع بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية.

قم بزيارة تبويب تأشيرات الخروج والعودة.

الآن قم بإدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة، والبيانات ستكون عبارة عن رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية للكفيل، وكذلك رقم التأشيرة، ورقم جواز السفر الخاص بالمواطن المستعلم.

خدمات بوابة أبشر الإلكترونية

ولا تقدم بوابة أبشر الإلكترونية هذه الخدمة فقط بل إن هناك خدمات متعددة تقوم بطرحها للوافدين والمقيمين، حيث أن المملكة العربية السعودية جعلت الخدمات التي كان يحصل عليها المواطنين من خلال زيارة مقرات ومؤسسات الدولة جميعها إلكترونية، وتتم من خلال الإنترنت، فيمكن التعرف على صلاحية التأمين، أو التعرف على تأشيرة الخروج والعودة، بالإضافة إلى خدمات الجوازات السعودية أو التعرف على خدمات المرور السعودي، فقد أصبحت بوابة أبشر متكاملة، وأخيرًا بوابة أبشر أصبحت منصة للوظائف والتقديم في عدد من الوظائف التي تُعلن عنها المؤسسات بالمملكة العربية السعودية.

معلومات عن تأشيرة الخروج والعودة

ويرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على تأشيرة خروج وعودة والتي تكون مدتها ثلاثة أشهر بالشكل المعتاد عليه، ولكن يمكن زيادة المدة في حال رغب المواطن بذلك، ولكن يتم تحديد المدة من خلال بوابة أبشر، كما أن أصحاب العمل يستطيعون زيارة البوابة للتعرف على نوع التأشيرة التي حصل عليها المقيم، سواء كانت هذه التأشيرة تم الحصول عليها بغرض الدراسة فقط في المملكة العربية السعودية أم بغرض العمل في المؤسسات الخاصة والحكومية في المملكة، ويمكنه التعرف على جنسية حامل هذه التأشيرة وكافة المعلومات التي تتعلق به.